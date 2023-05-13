Оплатить ЖКХ, не выходя из дома: дистанционные способы как альтернатива «живой» очереди

Оплатить услуги ЖКХ уже давно можно прямо из дома или на рабочем месте во время перерыва – дистанционный способ уверенно набирает популярность. Он помогает экономить время, силы и деньги, избегать очередей в банке или почтовом отделении, производить выплаты, когда удобно пользователю.

GOROD48 представляет обзор дистанционных вариантов оплаты коммунальных услуг для тех, кто только размышляет переходе на онлайн-платежи или хочет попробовать другие способы дистанционной оплаты.

Подготовка к оплате онлайн

Для оплаты жилищно-коммунальных услуг в интернете следует подготовить платежку с актуальными данными, устройство с выходом в сеть, мобильный телефон для связи. Смартфон, ноутбук или компьютер нужны для того, чтобы зарегистрироваться на сайте или в приложении (если регистрация отсутствует) и провести платеж. Телефон может понадобиться, если приложение затребует одноразовый код для подтверждения входа.

Оплата через сайты ресурсоснабжающих организаций

В Липецкой области действуют несколько ресурсоснабжающих компаний. У каждой из них имеется свой портал, где можно узнать тарифы и передать показания счетчиков. Также все они предлагают форму для проведения онлайн-платежей – некоторые организации принимают платежи только через личный кабинет абонента, часть предлагают альтернативный вариант: оплату банковской картой непосредственно через сайт.

Так, после регистрации в личном кабинете дистанционную оплату смогут провести абоненты «Квадры», «РВК-Липецк», «НовитЭн», «Газпром межрегионгаз Липецк». На сайте, без отдельной регистрации в личном кабинете предлагает оплатить свои услуги «Экопром-Липецк» и Фонд капитального ремонта Липецкой области.

Платежи через портал ГИС ЖКХ и платежные сервисы

Оплата коммунальных услуг непосредственно через портал Госуслуг в Липецкой области не предусмотрена, однако действует другой ресурс, куда чат-бот портала предложит вам перейти – государственная информационная система (ГИС) ЖКХ. Принцип работы здесь такой же, как на портале Госуслуг: авторизуетесь и заходите в личный кабинет, выбираете оплату ЖКУ (в том числе можно оплатить содержание жилья). Способов оплаты два: через кошелек «Виртуальный мир» или картой любого банка.

Также можно воспользоваться специализированными платежными сервисами. Например, оплату за газ можно произвести в числе прочего через платежный сервис «а-3», за вывоз мусора – через федеральную платежную систему «Город».

Мобильные приложения банков и банковские онлайн-сервисы

Оплатить ЖКУ можно в «родном» банке: через личный кабинет на сайте или в мобильном приложении – такая услуга сегодня доступна у большинства банков. Как правило, позиция «Коммунальные услуги» располагается в разделе платежей и переводов. Некоторые мобильные приложения предусматривают оплату по QR-коду, можно ввести реквизиты вручную.

Если оплата прошла через онлайн-сервис банка, для получения чека потребуются всего несколько шагов. После авторизации в приложении нужно перейти в историю операций, выбрать платеж, за который требуется получить чек и выбрать «печать чека» или «сформировать чек».

Сформированный электронный чек об оплате ЖКУ можно:

1) сохранить в галерее мобильного телефона;

2) сохранить на компьютере в формате PDF;

3) распечатать на принтере.

Чек можно распечатать в банкомате через «историю операций». Или же обратиться к сотруднику банка – здесь для решения вопроса потребуется паспорт.