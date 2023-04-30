Липецкий штангист взял серебро ЦФО, перевыполнив норматив мастера спорта

Есть третья награда в копилке наших богатырей.

Ещё один липецкий силач поднялся на пьедестал почёта проходящего в манеже тульского стадиона «Арсенал» чемпионата ЦФО по тяжёлой атлетике.

Дмитрий Тюрин в категории до 81 кг справился в рывке с весом в 131 кг, а в толчке укротил 160 кг, что в сумме дало 291 кг – на 11 больше норматива мастера спорта России.

Это принесло нашему земляку «серебряную» медаль. Чемпиономстал Илья Иудин из Владимирской области, который в первом упражнении показал результат даже ниже липчанина – 130 кг, но поднял на пять килограммов больше в толчке – 165 кг. Победная сумма составила 295 кг.



На пьедестале наш земляк второй



Тренирует нашего медалиста Александр Козадёров. Наши земляки на тульском помосте собрали полный комплект наград. Как мы уже сообщали Татьяна Черешневская стала чемпионкой ЦФО в категории до 55 кг, а в соревнованиях юниоров до 18 лет грязинец Всеволод Глотов добыл «бронзу» в категории до 61 кг.

Александра Кашкина (64 кг) имела шанс выполнить норматив мастера спорта, но не смогла покорить 90 кг в толчке, до этого отлично выступив в другом упражнении, и по сумме двух видов осталась без медали и без титула. Впрочем, всё ещё впереди.