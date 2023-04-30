Спорт

42 минуты назад

Липецкий штангист взял серебро ЦФО, перевыполнив норматив мастера спорта

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#Футбол
Липецкий штангист взял серебро ЦФО, перевыполнив норматив мастера спорта

Есть третья награда в копилке наших богатырей.

Ещё один липецкий силач поднялся на пьедестал почёта проходящего в манеже тульского стадиона «Арсенал» чемпионата ЦФО по тяжёлой атлетике.

Дмитрий Тюрин в категории до 81 кг справился в рывке с весом в 131 кг, а в толчке укротил 160 кг, что в сумме дало 291 кг – на 11 больше норматива мастера спорта России.

Это принесло нашему земляку «серебряную» медаль. Чемпиономстал Илья Иудин из Владимирской области, который в первом упражнении показал результат даже ниже липчанина – 130 кг, но поднял на пять килограммов больше в толчке – 165 кг. Победная сумма составила 295 кг.

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На пьедестале наш земляк второй

Тренирует нашего медалиста Александр Козадёров. Наши земляки на тульском помосте собрали полный комплект наград. Как мы уже сообщали Татьяна Черешневская стала чемпионкой ЦФО в категории до 55 кг, а в соревнованиях юниоров до 18 лет грязинец Всеволод Глотов добыл «бронзу» в категории до 61 кг.

Александра Кашкина (64 кг) имела шанс выполнить норматив мастера спорта, но не смогла покорить 90 кг в толчке, до этого отлично выступив в другом упражнении, и по сумме двух видов осталась без медали и без титула. Впрочем, всё ещё впереди.

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#Футбол

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