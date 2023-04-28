Общество

30 минут назад

Провалившийся люк на улице Папина грозит невнимательным водителям потерей колеса

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#провал
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Провалившийся люк на улице Папина грозит невнимательным водителям потерей колеса

В управлении главного смотрителя Липецка говорят, что вернуть его на место должна та ресурсная компания, которой он принадлежит.

Один из читателей GOROD48 попросил обратить внимание на провалившийся канализационный люк на перекрёстке улиц Папина и Механизаторов.

- Невнимательный водитель на большой скорости тут рискует потерять колесо, - сказал он.

Мы обратились в пресс-службу мэрии и нам ответили, что люк не находится на балансе управления главного смотрителя. «Люк на фото принадлежит ресурсоснабжающей организации. Письмо с просьбой устранить провал сетевикам уже направлено».
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#провал
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Комментарии (1)

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не-а чё

25 минут назад
В этом месте дорога двухполосная,но диарейщики пытаются превратить её в реверсивное.
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