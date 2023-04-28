30 минут назад
Провалившийся люк на улице Папина грозит невнимательным водителям потерей колеса
В управлении главного смотрителя Липецка говорят, что вернуть его на место должна та ресурсная компания, которой он принадлежит.
- Невнимательный водитель на большой скорости тут рискует потерять колесо, - сказал он.
Мы обратились в пресс-службу мэрии и нам ответили, что люк не находится на балансе управления главного смотрителя. «Люк на фото принадлежит ресурсоснабжающей организации. Письмо с просьбой устранить провал сетевикам уже направлено».
не-а чё