Общество

сегодня, 13:33

Спикер горсовета спела в Школе креативных индустрий

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#Липецкий горсовет
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и посетовала на то, что занятия в ней пока проходят в одну смену.

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Сегодня члены комиссии по образованию, культуре, спорту и делам молодежи Липецкого провели выездное заседание в Школе креативных индустрий, на которую потрачено 150 млн бюджетных рублей (90 миллионов на реконструкцию помещений, и 60 — на оборудование).

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В открытой прошлой осенью ШКИ учатся 120 ребят. Здесь для них — вторая смена после первой школьной. Поэтому утром студии школы были почти пусты. Зато с трех часов дня, по словам директора ШКИ Ольги Кретининой, здесь яблоку негде упасть. А почему уникальное оборудование студий электронной музыки, интерактивных цифровых технологий, анимации и 3D графики, фото/видео производства, звукозаписи, дизайна простаивает до обеда? — спросили депутаты. Оказалось, что из-за того, что большинство обычных школ в центре Липецка, откуда сюда приходят дети, работают в первую смену.

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— Мы готовы занять и первую часть дня. И тогда у нас смогут учится до 450 школьников. Но это уже не наш вопрос, а городского департамента образования, — ответила Ольга Кретинина.

Кстати, Ольга Кретинина член союза фотохудожников РФ, и уже завтра везет свою ученицу на Дельфийские игры (в прошлом году ее ученик победил на Играх с работами, снятыми не на цифровой фотоаппарат, а на «мыльницу» 90-х годов). Там у директор липецкой ШКИ сможет обсудить с коллегами из других регионов перспективы обучения детей азам востребованных профессий.

Такие школы Минкульт РФ создает по всей стране. Первые три ШКИ окрылись в 2020 году, а в 2022-м — уже 33. В Липецке образовательный процесс ведется по учебной программе «Креативные технологии», рассчитанной на восемь часов в неделю. При этом в первый год все учащиеся обучаются по всем направлениям, а специализацию выбирают на втором году занятий.

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Детей школа отбирала по конкурсу. Если ты ни рыба ни мясо, если ты троечник, если в твоем активе не было участия и побед в олимпиадах и творческих конкурсах, если ты не участвовал в школьной внеклассной деятельности, попасть в ШКИ шансов не было. Зато на платной основе тут может учиться кто-угодно. Годовое обучение одного учащегося обходится бюджету Липецка в 92 342 рубля. На финансово-хозяйственную деятельность школы на этот год предусмотрено более 1 млрд рублей.

Впрочем, спикера горсовета Евгению Фрай преподаватель Михаил Юров взял бы на обучение в студию звукозаписи за так, настолько ему понравились ее вокальные данные. Да, Евгения Фрай взяла да и запела перед микрофоном, чтобы дать Михаилу Юрову образец голоса. А уже тот с помощью электронных примочек сэмплировал аудиозапись, показав, как голос председателя горсовета звучит в обработке.

— Мы находимся под впечатлением от увиденного! Мы постараемся сделать все возможное, чтобы дети с таким дополнительным образованием смогли продолжить обучение в вузах, — сказала председатель горсовета.
11 633
#Липецкий горсовет
4

Комментарии (11)

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25 минут назад
Умный, что позади этой Школы творится , всё в грязи утопает .
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Умный

31 минуту назад
Миллионы вбухали,а лестница как была развалюха,так и осталась...Как еще никто не навернулся?Или уже?
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Цветик

35 минут назад
Сегодня праздник у ребят, Ликует пионерия! Сегодня в гости к нам пришел Лаврентий Павлыч Берия! Как прекрасно наше небо, Край счастливый расцветает, Лучезарною звездою Друг наш Берия сияет.
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таксер

36 минут назад
Петь все умеют,а вопрос с такси решить,не в состоянии.
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ни рыба ни мясо

45 минут назад
Сословное общество построено успешно ! Поздравляю господа !
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да уж

46 минут назад
Гость, одаренные только у богатеньких
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вопрос

47 минут назад
почему бы в первой половине дня не проводит для взрослого населения платное обучение?
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Гость

51 минуту назад
Может ребёнок хочет учится, а у его родителей нет денег на репетиторов, значит есть тройки! Значит вы утверждаете, что это и есть ни рыба ни мясо.... Мы скоро сожрем друг друга из за денег... А может ребёнок хочет учится и у него талант который нужно развивать, а из за бедности никому не нужен
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завтра - танцы !

57 минут назад
какая хорошая работа у человека - то дерево сажала, теперь петь начала. И все за наши деньги
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Весь бюджет Липецка

сегодня, 13:55
Скоро на парки , да на эту школу уходить будет .
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