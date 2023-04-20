Спикер горсовета спела в Школе креативных индустрий

и посетовала на то, что занятия в ней пока проходят в одну смену.

Сегодня члены комиссии по образованию, культуре, спорту и делам молодежи Липецкого провели выездное заседание в Школе креативных индустрий, на которую потрачено 150 млн бюджетных рублей (90 миллионов на реконструкцию помещений, и 60 — на оборудование).В открытой прошлой осенью ШКИ учатся 120 ребят. Здесь для них — вторая смена после первой школьной. Поэтому утром студии школы были почти пусты. Зато с трех часов дня, по словам директора ШКИ Ольги Кретининой, здесь яблоку негде упасть. А почему уникальное оборудование студий электронной музыки, интерактивных цифровых технологий, анимации и 3D графики, фото/видео производства, звукозаписи, дизайна простаивает до обеда? — спросили депутаты. Оказалось, что из-за того, что большинство обычных школ в центре Липецка, откуда сюда приходят дети, работают в первую смену.— Мы готовы занять и первую часть дня. И тогда у нас смогут учится до 450 школьников. Но это уже не наш вопрос, а городского департамента образования, — ответила Ольга Кретинина.Кстати, Ольга Кретинина член союза фотохудожников РФ, и уже завтра везет свою ученицу на Дельфийские игры (в прошлом году ее ученик победил на Играх с работами, снятыми не на цифровой фотоаппарат, а на «мыльницу» 90-х годов). Там у директор липецкой ШКИ сможет обсудить с коллегами из других регионов перспективы обучения детей азам востребованных профессий.Такие школы Минкульт РФ создает по всей стране. Первые три ШКИ окрылись в 2020 году, а в 2022-м — уже 33. В Липецке образовательный процесс ведется по учебной программе «Креативные технологии», рассчитанной на восемь часов в неделю. При этом в первый год все учащиеся обучаются по всем направлениям, а специализацию выбирают на втором году занятий.Детей школа отбирала по конкурсу. Если ты ни рыба ни мясо, если ты троечник, если в твоем активе не было участия и побед в олимпиадах и творческих конкурсах, если ты не участвовал в школьной внеклассной деятельности, попасть в ШКИ шансов не было. Зато на платной основе тут может учиться кто-угодно. Годовое обучение одного учащегося обходится бюджету Липецка в 92 342 рубля. На финансово-хозяйственную деятельность школы на этот год предусмотрено более 1 млрд рублей.Впрочем, спикера горсовета Евгению Фрай преподаватель Михаил Юров взял бы на обучение в студию звукозаписи за так, настолько ему понравились ее вокальные данные. Да, Евгения Фрай взяла да и запела перед микрофоном, чтобы дать Михаилу Юрову образец голоса. А уже тот с помощью электронных примочек сэмплировал аудиозапись, показав, как голос председателя горсовета звучит в обработке.— Мы находимся под впечатлением от увиденного! Мы постараемся сделать все возможное, чтобы дети с таким дополнительным образованием смогли продолжить обучение в вузах, — сказала председатель горсовета.