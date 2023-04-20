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Суд признал незаконным требование Wildberries о платном возврате товаров с браком
Подольский городской суд признал незаконным требование Wildberries к покупателям оплачивать возврат товаров ненадлежащего качества. Представитель Wildberries заявил, что компания планирует обжаловать решение суда.
Иск к операционной компании маркетплейса ООО "Вайлдберриз" управление Роспотребнадзора по Московской области подало в начале марта 2023 года, - говорится в данных картотеки суда. 13 апреля иск был удовлетворен, - передает РБК.
Как пояснил замруководителя управления Роспотребнадзора по Московской области, в случае если потребитель обнаружил у товара недостатки, не оговоренные продавцом, он вправе в том числе требовать замену на продукцию той же марки (модели, артикула), другой марки (модели, артикула) с перерасчетом цены; требовать безвозмездного устранения недостатков; отказаться покупки и потребовать возврата уплаченной за товар суммы; требовать полного возмещения убытков, причиненных из-за продажи товара ненадлежащего качества.
При осуществлении дистанционной продажи товаров ООО "Вайлдберриз" допускает "нарушение действующего законодательства, а именно взимает или удерживает денежные средства потребителей в счет обратной доставки при их отказе от товара ненадлежащего качества", - полагают в областном управлении Роспотребнадзора.
Массовое взимание удержаний за возврат товаров Wildberries начал вводить еще весной прошлого года. В потребительской оферте прописано, что в большинстве случаев при возврате покупатель получит уплаченную сумму стоимости товаров за исключением расходов компании на доставку возвращенного потребителем товара. При этом условия возврата у разных пользователей варьируются: возможность бесплатного отказа от товара или взимание удержания, которое может составлять 50–150 рублей, указывается сразу при добавлении покупателем товаров в корзину. Отдельно Wildberries оговаривает в документе, что стоимость обратной доставки при отмене невостребованного заказа (по истечении срока хранения) равна стоимости обратной доставки при отказе от товара или его возврате, но составляет не менее 100 руб. за каждую единицу товара.
В марте между компанией Wildberries и ее партнерами возник конфликт из-за новой системы штрафов, по которой с сотрудников пункта выдачи заказов (ПВЗ) собирались удерживать полную стоимость товара, если он придет покупателю с браком или не будет соответствовать заказанному. На этом фоне владельцы ПВЗ провели забастовку в разных городах России, некоторые пункты выдачи были закрыты. В итоге компания решила отменить 10 тыс. некорректно начисленных штрафов и приостановила назначение новых. Кроме того, появилась согласительная комиссия для разрешения возникших разногласий. В нее вошли представители компании и инициативной группы от ПВЗ.
В управлении Роспотребнадзора уточнили, что Wildberries было вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, а иск был подан в целях защиты прав неопределенного круга потребителей. "При вступлении решения суда в законную силу у каждого потребителя будет возможность на обращение к продавцу за возмещением имущественного вреда, связанного с платным возвратом товара с недостатком, приобретенным по договору купли-продажи с ООО "Вайлдберриз", — отметили представители службы.
"Суд в полной мере не разобрался в обстоятельствах дела: на нем не присутствовали представители компании, так как не были извещены надлежащим образом, и не смогли представить свои аргументы", — считает представитель Wildberries. После вступления в силу решения суда компания намерена обжаловать его в вышестоящей инстанции.
В компании уточнили, что возврат бракованных товаров «был и остается бесплатным для покупателей». Полную стоимость вещи и ее обратной доставки на склад компенсирует сам продавец, а не покупатель.
Клиент оплачивает возврат товара лишь в том случае, если сам товар надлежащего качества и происходит «злоупотребление бесплатными сервисами компании», в частности при заказе большого количества вещей и малом проценте выкупа, поясняет представитель Wildberries. В компании отметили, что такая практика соответствует законодательству и подтверждалась Роспотребнадзором.
В декабре 2021 года Роспотребнадзор действительно подтверждал, что Wildberries вправе взимать с потребителей плату за возврат качественных товаров (например, если они не подошли по размеру или фасону), но регулятор подчеркивал, что бракованные товары должны возвращаться бесплатно.