Происшествия
сегодня, 16:32
29-летнего мужчину осудили за жестокое убийство матери, которую он застал на кухонном столе с мужчиной
Женщине было 46 лет.
Липецкий районный суд вынес приговор 29-летнему ранее не судимому жителю села Новодмитриевка за жестокое убийство матери табуреткой.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, эта семейная трагедия разыгралась вечером 8 июня 2022 года. Женщина и её старший сын жили вместе. И мужчина, и женщина сильно выпивали и периодически между ними возникали конфликты. На этот раз пьяный сын во время ссоры с матерью нанес ей не менее 11 ударов деревянным табуретом по голове, не менее 3 ударов ногой по телу, а также не менее 61 удара неизвестным тупым предметом по голове, шее и телу.
В ходе предварительного следствия мужчина рассказал, что незадолго до убийства отдыхал с друзьями на пруду, выпил примерно шесть полулитровых банок пива. Примерно в 21:00 он пришёл домой, прошёл на кухню и там увидел мать, которая занималась сексом с мужчиной на кухонном столе.
Увиденное сыну очень не понравилось, он схватил табуретку и нанёс матери один удар наотмашь. Её любовник тем временем выбежал из дома и пустился наутёк — догнать его сыну не удалось, хотя он пытался. Тогда сын вернулся к матери, завязалась словесная перепалка. Мать стала говорить, что сын испортил ей жизнь, и тогда побои продолжились уже в зале.
После избиения, сын также вышел из зала на улицу, сорвал бельевую верёвку длиной около метра, вернулся в дом, накинул верёвку на шею матери и начал ее душить. Но верёвка дважды оборвалась. Правда, женщину это не спасло: в результате 46-летняя женщина умерла от закрытой черепно-мозговой травмы.
После всех эти издевательств сын спокойно вышел покурить, вернулся в зал и не обнаружил у матери пульса. Потом он пошёл к соседу и попросил вызвать скорую помощь и полицию. Но полицейским он при этом сказал, что сам обнаружил труп, и только когда его доставили в ОМВД во всём признался.
Действия подсудимого были квалифицированы по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».
Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области, также выяснилось, что это был уже не первый случай семейного насилия. Подсудимый даже уже привлекался к уголовной ответственности за причинение вреда здоровью матери.
За убийство матери мужчина получил 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
Фото пресс-службы СУ СК России по Липецкой области
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, эта семейная трагедия разыгралась вечером 8 июня 2022 года. Женщина и её старший сын жили вместе. И мужчина, и женщина сильно выпивали и периодически между ними возникали конфликты. На этот раз пьяный сын во время ссоры с матерью нанес ей не менее 11 ударов деревянным табуретом по голове, не менее 3 ударов ногой по телу, а также не менее 61 удара неизвестным тупым предметом по голове, шее и телу.
В ходе предварительного следствия мужчина рассказал, что незадолго до убийства отдыхал с друзьями на пруду, выпил примерно шесть полулитровых банок пива. Примерно в 21:00 он пришёл домой, прошёл на кухню и там увидел мать, которая занималась сексом с мужчиной на кухонном столе.
Увиденное сыну очень не понравилось, он схватил табуретку и нанёс матери один удар наотмашь. Её любовник тем временем выбежал из дома и пустился наутёк — догнать его сыну не удалось, хотя он пытался. Тогда сын вернулся к матери, завязалась словесная перепалка. Мать стала говорить, что сын испортил ей жизнь, и тогда побои продолжились уже в зале.
После избиения, сын также вышел из зала на улицу, сорвал бельевую верёвку длиной около метра, вернулся в дом, накинул верёвку на шею матери и начал ее душить. Но верёвка дважды оборвалась. Правда, женщину это не спасло: в результате 46-летняя женщина умерла от закрытой черепно-мозговой травмы.
После всех эти издевательств сын спокойно вышел покурить, вернулся в зал и не обнаружил у матери пульса. Потом он пошёл к соседу и попросил вызвать скорую помощь и полицию. Но полицейским он при этом сказал, что сам обнаружил труп, и только когда его доставили в ОМВД во всём признался.
Действия подсудимого были квалифицированы по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».
Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области, также выяснилось, что это был уже не первый случай семейного насилия. Подсудимый даже уже привлекался к уголовной ответственности за причинение вреда здоровью матери.
За убийство матери мужчина получил 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
Фото пресс-службы СУ СК России по Липецкой области
Нонка
Витек