Коронавирус
сегодня, 11:11
В Липецкой области вторые стуки подряд умирают от COVID-19
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Подобное последний раз было 17 и 18 марта.
В Липецкой области за сутки выявили 79 случаев COVID-19, один человек умер, госпитализировали 16 человек, выздоровели 63 человека. Для сравнения: 31 марта 2022 года были выявлены 394 случая инфицирования коронавирусом.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 181 937 случаев COVID-19, выздоровели 177 113 человек, умерли 3 968 человек.
В Воронежской области за сутки выявили 783 случая, в Тамбовской области — 111, в Рязанской области — 80, Курской области — 76, в Тульской области — 16. За последние сутки в Тамбовской области от вируса погиб один человек.
В России за сутки выявили 11 065 случаев COVID-19, госпитализировали 1 308 человек, выздоровели 12 974 человека, умерли 34 человека.
С начала эпидемии в стране выявили 22 638 498 случаев COVID-19, выздоровели 21 993 595 человек, умерли 397 245 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 181 937 случаев COVID-19, выздоровели 177 113 человек, умерли 3 968 человек.
В Воронежской области за сутки выявили 783 случая, в Тамбовской области — 111, в Рязанской области — 80, Курской области — 76, в Тульской области — 16. За последние сутки в Тамбовской области от вируса погиб один человек.
В России за сутки выявили 11 065 случаев COVID-19, госпитализировали 1 308 человек, выздоровели 12 974 человека, умерли 34 человека.
С начала эпидемии в стране выявили 22 638 498 случаев COVID-19, выздоровели 21 993 595 человек, умерли 397 245 человек.
859
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