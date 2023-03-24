Происшествия

11 минут назад

Семья погибшего водителя «КамАЗа» получит 1,2 миллиона рублей от работодателя виновника ДТП

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#ДТП
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Семья погибшего водителя «КамАЗа» получит 1,2 миллиона рублей от работодателя виновника ДТП

ДТП произошло ещё в декабре 2020 года.

Липецкий областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Елецкого городского суда.

Ещё 15 декабря 2020 года на 198-м километре трассы Орел-Тамбов у деревни Аксенкино Елецкого района столкнулись два грузовика: «КамАЗ» с полуприцепом и ещё один «КамАЗ»-мусоровоз.

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В результате аварии погибли два человека: 39-летний водитель мусоровоза умер в больнице, а 60-летний пассажир — находившийся в мусоровозе рабочий скончался на месте аварии. Второй водитель не пострадал.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, работодатель виновника этого ДТП теперь должен выплатить семье погибшего водителя 1 миллион 200 тысяч рублей: с юрлица взыскана компенсация морального вреда в пользу вдовы и двух ее несовершеннолетних детей по 400 тысяч рублей каждому. Такое решение ранее вынес Елецкий городской суд, а теперь его оставил в силе Липецкий областной суд.

«42-летняя жительница Ельца обратилась с иском к акционерному обществу о взыскании компенсации морального вреда, указав, что 15 декабря 2020 года по вине водителя автомобиля «КамАЗ 65116 62» с полуприцепом произошло ДТП, в результате которого погиб ее супруг, управлявший другим автомобилем «КамАЗ». Причиной аварии стало то, что водитель большегруза с полуприцепом утратил контроль за его движением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшемся во встречном направлении «КамАЗом», водитель которого от полученных травм скончался. Виновник аварии в тот момент состоял в трудовых отношениях с ответчиком и находился при исполнении трудовых обязанностей», — отметили в пресс-службе.

Ответчик с решением суда первой инстанции не согласился, попытался его обжаловать, указывал на то, что виновник аварии в добровольном порядке выплатил семье погибшего 200 тысяч рублей (уголовное дело в отношении него прекращено в связи с примирением сторон). Но Липецкий областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области
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#ДТП
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