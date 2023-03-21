Политика

45 минут назад

Спикер Липецкого областного Совета выступил с заявлением в поддержку президента России

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#областной Совет
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Спикер Липецкого областного Совета выступил с заявлением в поддержку президента России

В заявлении признается ничтожным решение Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. 

Сегодня на заседании комитета по законодательству и правовым вопросам областного Совета спикер Дмитрий Аверов озвучил заявление о поддержке депутатами президента РФ. Комитет рекомендовал принять это заявление на ближайшей сессии. 

«Депутаты Липецкого областного Совета заявляют о поддержке президента Российской Федерации в отстаивании интересов нашей Родины и считают «решение», так называемого, Международного уголовного суда ничтожным.

Считаем эти незаконные действия актом агрессии против нашей страны, на который должен быть дан адекватный ответ.

Мы, депутаты Липецкого областного Совета, полностью поддерживаем все решения президента Российской Федерации и Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина».

Депутат из фракции КПРФ Татьяна Копылова заявила, что коммунисты не могут поддержать заявление, так как оно не учитывает мнение других фракций (в областном Совете, кроме фракции «Единой России» действуют еще шесть депутатских объединений). Коммунисты предложили свою редакцию заявления, однако она не была озвучена.

Выступивший следом лидер фракции ЛДПР Анатолий Емельянов поддержал предложеннуе Дмитрием Аверовым редакцию заявления.

- Здесь вопрос один, мы вместе с нашим главнокомандующим или нет, - сказал Емельянов.

В результате комитет рекомендовал принять заявление на следующей сессии облсовета и опубликовать его в СМИ.

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#областной Совет
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Комментарии (2)

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Гомерический хохот

22 минуты назад
Ордер на арест? Не смешите мои Искандеры)))))))))))
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Смех

28 минут назад
Ну куда бы Президент РФ без поддержки спикера Липецкого областного совета)))
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