Иностранец предложил полицейскому взятку в 5000 рублей, но тот отказался

Нелегального трудового мигранта теперь ждёт суд.

Тербунский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 42-летнего уроженца Узбекистана по части 3 статьи 30 части 1 статьи 291.2 УК РФ «Покушение на дачу взятки».



«По версии следствия, 25 января этого года подсудимый предложил сотруднику полиции взятку 5 тысяч рублей за то, чтобы избежать административную ответственность по за незаконное осуществление трудовой деятельности в России. Но полицейский деньги не принял и сообщил о случившемся в дежурную часть», - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.



Теперь иностранца ждёт суд.



