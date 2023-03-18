Происшествия

вчера, 22:57

Иностранец предложил полицейскому взятку в 5000 рублей, но тот отказался

2 257
#покушение #взятка
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Иностранец предложил полицейскому взятку в 5000 рублей, но тот отказался

Нелегального трудового мигранта теперь ждёт суд.

Тербунский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 42-летнего уроженца Узбекистана по части 3 статьи 30 части 1 статьи 291.2 УК РФ «Покушение на дачу взятки».

«По версии следствия, 25 января этого года подсудимый предложил сотруднику полиции взятку 5 тысяч рублей за то, чтобы избежать административную ответственность по за незаконное осуществление трудовой деятельности в России. Но полицейский деньги не принял и сообщил о случившемся в дежурную часть», - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Теперь иностранца ждёт суд.

2 257
#покушение #взятка
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Комментарии (2)

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так-то так

48 минут назад
у них зарплата намного оооооооо выше,так что чуда не произошло.
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так-то так

50 минут назад
маловато будет!
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