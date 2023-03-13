Общество

25 минут назад

Родители могут сдать ЕГЭ по русскому языку

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#ЕГЭ #школа
Родители могут сдать ЕГЭ по русскому языку

Акция — ежегодная, в прошлом году родители сдавали ЕГЭ по математике.

15 марта Липецкая область примет участие во Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». В школа №29 Липецка родители будут сдавать ЕГЭ по русскому языку.

«Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее психологическое напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, а также познакомить общественность с правилами и процедурой проведения экзамена. Родители получают возможность поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру единого государственного экзамена», - отмечают в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области.

В этом родители смогут проверить свои знания по русскому языку, в прошлом сдавали математику.

Родители смогут увидеть, как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка участников в аудиториях, как выглядят рабочие места участников ЕГЭ, как организован контроль за объективностью проведения ЕГЭ.

Также участники акции сами напишут экзаменационную работу, составленную из заданий, аналогичных тем, которые будут предложены участникам ЕГЭ. Единственное — это будет сокращенный вариант работы по русскому языку.
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#ЕГЭ #школа

Комментарии (2)

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Н.и.

3 минуты назад
Интересно кто это всё придумал.... Неужто чиновникам больше нечем занятся. Лучше бы воспитаним школьников занимались как патриотическим так и общественным...
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Пессимист

9 минут назад
Родители сдают дурацкий ЕГЭ, а потом платят репетиторам, чтоб подтянуть детей. Маразм!
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