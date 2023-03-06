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52-летний мужчина погиб во время пожара в Ельце
В выходные дни произошло более десяти серьезных пожаров.
Утром 4 марта во время пожара в 10-квартирном доме на улице Горького в Ельце погиб 52-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.
Горела комната в квартире, площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Пожарные спасли трех человек, еще четверо были эвакуированы.
В этот же день в селе Завальное Усманского района сгорела надворная постройка, но был спасен стоящий рядом дом. В липецком СНТ «Строитель» сгорело 30 квадратных метров обшивки дачного дома. В СНТ Мелиоратор Грязинского района сгорела баня, а в селе Крутогорье Липецкого района — деревянный частный дом.
Уже пятого марта утром в селе Демшино Усманского района сгорели часть жилого дома и сарай. Два дома пожарные от огня отстояли.
ГУ МЧС уточнило данные о пожаре в общежитии на улице Терешковой, в котором погиб 30-летний мужчина: «возгорание началась 5 марта за несколько минут до полуночи. Огнем повреждена отделка квартиры на площади пять квадратных метров. Также из общежития были эвакуированы 15 человек.
Горела комната в квартире, площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Пожарные спасли трех человек, еще четверо были эвакуированы.
В этот же день в селе Завальное Усманского района сгорела надворная постройка, но был спасен стоящий рядом дом. В липецком СНТ «Строитель» сгорело 30 квадратных метров обшивки дачного дома. В СНТ Мелиоратор Грязинского района сгорела баня, а в селе Крутогорье Липецкого района — деревянный частный дом.
Уже пятого марта утром в селе Демшино Усманского района сгорели часть жилого дома и сарай. Два дома пожарные от огня отстояли.
ГУ МЧС уточнило данные о пожаре в общежитии на улице Терешковой, в котором погиб 30-летний мужчина: «возгорание началась 5 марта за несколько минут до полуночи. Огнем повреждена отделка квартиры на площади пять квадратных метров. Также из общежития были эвакуированы 15 человек.