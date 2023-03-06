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52-летний мужчина погиб во время пожара в Ельце

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#МЧС #пожар
52-летний мужчина погиб во время пожара в Ельце

В выходные дни произошло более десяти серьезных пожаров.

Утром 4 марта во время пожара в 10-квартирном доме на улице Горького в Ельце погиб 52-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

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Горела комната в квартире, площадь  возгорания составила 20 квадратных метров. Пожарные спасли трех человек, еще четверо были эвакуированы.

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В этот же день в селе Завальное Усманского района сгорела надворная постройка, но был спасен стоящий рядом дом. В липецком СНТ «Строитель» сгорело 30 квадратных метров обшивки дачного дома. В СНТ Мелиоратор Грязинского района сгорела баня, а в селе Крутогорье Липецкого района — деревянный частный дом.

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Уже пятого марта утром в селе Демшино Усманского района сгорели часть жилого дома и сарай. Два дома пожарные от огня отстояли.

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ГУ МЧС уточнило данные о пожаре в общежитии  на улице Терешковой, в котором погиб 30-летний мужчина: «возгорание началась 5 марта за несколько минут до полуночи. Огнем повреждена отделка квартиры на площади пять квадратных метров. Также из общежития были эвакуированы 15 человек.
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#МЧС #пожар

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