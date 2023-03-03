В Липецке украли контейнер с шашлыком

Подозреваемого нашли благодаря дактилоскопической экспертизе.

36-летнего липчанина подозревают в краже контейнера с шашлыком и денег. Как сообщает пресс-служба полиции, ещё 17 января из торгового павильона по улице Карла Маркса похитили контейнер с шашлыком на 1 500 рублей и 500 рублей наличными.



Подозреваемый был установлен и задержан по результатам дактилоскопической экспертизы. Со слов самого подозреваемого, пьяный мужчина ночью проходил мимо торгового павильона, отогнул пластиковую входную дверь, через которую и проник внутрь павильона и украл контейнер с шашлыком и деньги.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».



Липчанину грозит до пяти лет лишения свободы.