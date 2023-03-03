Происшествия

сегодня, 13:04

В Липецке украли контейнер с шашлыком

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#кража
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В Липецке украли контейнер с шашлыком

Подозреваемого нашли благодаря дактилоскопической экспертизе.

36-летнего липчанина подозревают в краже контейнера с шашлыком и денег. Как сообщает пресс-служба полиции, ещё 17 января из торгового павильона по улице Карла Маркса похитили контейнер с шашлыком на 1 500 рублей и 500 рублей наличными.

Подозреваемый был установлен и задержан по результатам дактилоскопической экспертизы. Со слов самого подозреваемого, пьяный мужчина ночью проходил мимо торгового павильона, отогнул пластиковую входную дверь, через которую и проник внутрь павильона и украл контейнер с шашлыком и деньги.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

Липчанину грозит до пяти лет лишения свободы.
3 1435
#кража
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Комментарии (3)

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я в фильме так видел

37 минут назад
Надо взять у всех ДНК , отпечатки пальцев и проверить камеры, опросить свидетелей и пустить по следу собак, сделать засаду
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Дюже грамошный

44 минуты назад
Количество шашлыка надо мерить в килограммах, а не в килорублях!
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Ау?

сегодня, 13:21
А дактилоскопическое было на шашлыке? Мужик, может хотел накормить многочисленных в Липецке бродячих собак?
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