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Сейсмолог предсказал новые землетрясения на Дальнем Востоке России
Сейсмолог из Нидерландов Франк Хугербитс, предсказавший недавние разрушительные землетрясения в Турции и Сирии, заявил, что в марте 2023 года мир станет свидетелем мегаземлетрясения.
По его словам, из-за сближения критической геометрии Земли, Меркурия и Сатурна 2 и 5 марта, 3–4 марта или 6–7 марта Землю может поразить "мегаземлетрясение" с магнитудой 8,5 и выше.
В сообщении, распространенном научным институтом SSGEOS (Solar System Geometry Survey), где и работает Хугербитс, говорится, что сближение планет 2 и 5 марта может привести к очень большой сейсмической активности в период с 3 по 7 марта.
Подземные толчки возможны в 12 точках планеты, а их магнитуда составит 8,5 и выше.
Перечислены и регионы, попавшие в так называемую красную зону: это юг Японии, Индонезия, Португалия, Греция, Пакистан и часть Северной Америки. Россия также присутствует в списке: разрушительное землетрясение может произойти на Курильских островах.
"Гораздо более очевидная флуктуация снова отметила западную часть Тихого океана. От Камчатки, Курильских островов и Японии на севере, над Филиппинами, а также над Сулавеси, Хальмахерой, возможно, даже над морем Банда, Индонезия. Оно может стать значительным к 3 или 4 марта", — пояснил сейсмолог.
"Я не преувеличиваю. Я не пытаюсь посеять страх. Это лишь предупреждение", - подчеркнул ученый.
Он призвал жителей указанных регионов подготовить план на случай сейсмической активности.
"Первая неделя марта будет очень важной. Мы можем увидеть сильное или очень сильное сейсмическое событие. Это то, что должно привести все в состоянии повышенной готовности. Если вы находитесь в сейсмоопасном районе, вам всегда нужен план действий на случай землетрясения. Независимо от прогноза, вам нужен план действий при землетрясении. Когда земля начнет трястись, вы должны иметь возможность очень быстро выбраться из дома или здания. Это спасет жизнь", — заявил Хугербитс.
3-го февраля сейсмолог спрогнозировал, что "рано или поздно" в южной части Турции на границе с Сирией произойдет такое бедствие магнитудой 7,5.
Мощные подземные толчки магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти заявили, что это беспрецедентная "катастрофа века". Число жертв землетрясений превысило 45 тысяч, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD).
Вечером 28 февраля в центральной части Турции произошло новое землетрясение магнитудой 4,0. Подземные толчки были зафиксированы в 19:59 по местному времени (совпадает с московским). Эпицентр находился в 16 километрах западнее города Кайсери, очаг располагался на глубине 10 километров.