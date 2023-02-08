Рабочего из Добринского района подозревают в создании Telegram-канала с призывами к свержению власти

В Липецкой области суд продлил срок ареста подозреваемому в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

Добринский районный суд по ходатайству следствия продлил срок содержания под стражей 34-летнему жителю Добринского района, в отношении которого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».



Преступление выявило УФСБ России по Липецкой области. Как рассказали GOROD48 в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, подозреваемый - обычный рабочий одного из ООО был задержан 12 декабря прошлого года, а 13 декабря Советский районный суд Липецка в первый раз арестовал его на два месяца. Поскольку предварительное следствие по делу ещё идёт, следствие попросило продлить срок содержания под стражей на два месяца - до 12 апреля.



По версии следствия, мужчина создал открытый публичный Telegram-канал и на второй день спецоперации - 25 февраля 2022 года опубликовал текстовое сообщение с призывами к свержению представителей власти Российской Федерации и насильственному её захвату. Писал мужчина со своего сотового телефона.



У этого Telegram-канала сейчас 903 подписчика.



Экспертизу сообщения рабочего 9 декабря 2022 года провёл «Липецкий областной центр экспертиз», в тесте эксперты увидели лингвистические признаки призывов в свержению представителей власти.



Постановление суда о продлении ареста ещё не вступило в силу.