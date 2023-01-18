«Пишите: лейтенант полиции Смирнова Татьяна Игоревна. Можете навести на меня справки»

Житель Липецка предоставил GOROD48 аудиозапись беседы с аферисткой, представлявшейся сотрудницей Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, сообщившей ему о краже 100 тысяч рублей с его счетов в банке.

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