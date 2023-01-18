30 минут назад
«Пишите: лейтенант полиции Смирнова Татьяна Игоревна. Можете навести на меня справки»
Житель Липецка предоставил GOROD48 аудиозапись беседы с аферисткой, представлявшейся сотрудницей Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, сообщившей ему о краже 100 тысяч рублей с его счетов в банке.
Липчанин тут же заподозрил неладное, так как знал, что Центробанк никогда не имеет дел с физлицами. Во-вторых, на его счетах не было такой суммы. По ходу общения мужчина быстро убедился, что та пытается получить доступ к его конфиденциальной информации, которой по телефону никогда не интересуются ни сотрудники правоохранительных органов, ни банковские работники. Поэтому Леонид стал откровенно, как говорится, троллить собеседницу. Но даже будучи раскрытой, мошенница по второму и третьему кругу продолжала задавать ему одни и те же вопросы, пока мужчина не положил трубку.
Наш читатель передал нам аудиозапись длинного получасового разговора, из которого мы сделали ролик, помогающий понять уловки телефонных аферистов. Здесь и уважительный тон, и обращение по имени-отчеству, и сведения о месте жительства и возрасте человека, и соответствующий полицейским «дежуркам» звуковой фон, и сочувствие к жертве придуманного преступления, и неоднократные призывы проявлять бдительность при такого рода звонках, и обычные для сотрудников органов внутренних дел речевые обороты... Все обставлено так, чтобы тот, кого обманывают, поверил в реальность общения с полицейским.
Леониду сообщили, что утечка его персональных данных могла случиться где угодно: в банке, больнице, страховой компании, турфирме. Его спросили, при нем ли его паспорт? Кому он мог за последнее время его показать, оставить, дать в руки? Не звонили ли ему из кредитных организаций месяц-два назад, предлагая выгодные кредиты, не спрашивали ли о реквизитах счета или банковских карт?
– Сотрудники банков от вашего имени, пользуясь вашим паспортом, совершают в банковской системе финансовые операции. Вы можете пострадать в финансовом плане. Также в отношении вас могут открыть уголовное производство, ведь от вашего имени могут проводить легализацию средств либо же проводить финансирование незаконных организаций. А вы давно обращались в банк? – спросили Леонида на том конце провода.
Узнав, что недавно Леонид тот закрыл счет, у него поинтересовались, почему он это сделал, а потом, узнав, что мужчина получил новую пластиковую карту не в закрытом конверте, собеседница стала упрекать банк в нарушении правил работы:
– На этом, как вы говорите, обычном пластике есть ваши персональные данные. Владея этой информацией, можно совершать любые операции без вашего ведома. Какие банки нам будет нужно поставить на служебную перепроверку? Сейчас в мошенничестве подозреваются сотрудники нескольких коммерческих банков, которые могут иметь полный пакет документов, чтобы совершать коммерческие операции от вашего имени. В заявлении Центрального банка сказано, что было несколько попыток кредитования от вашего имени и перевода денежных средств с ваших счетов. Это был не один банк. Может, вы кого-то подозреваете?
– Я подозреваю только вас в попытке меня на что-то развести. Очень я сомневаюсь, что настоящий сотрудник МВД будет мне звонить, что-то там узнавать. Я в октябре обращался в полицию, но мне написали, что ничего не произошло, ничего делать не будем. Я понимаю, что никому работать неохота, вот и все, – сказал Леонид.
Но на том конце провода не унимались. Почему вы обращались в полицию? Не надо, мол, никаких сравнений. В этот раз вы находитесь в списке граждан, который нам подал Центробанк, поэтому я сейчас переведу вас на связь с его сотрудниками, которые вам объяснят ваши финансовые риски.
Чтобы снять все сомнения, девушка предложила липчанину взять ручку и лист бумаги, записать ее данные и рабочий номер телефона, проследовать в ближайшее управление экономической безопасности и противодействия коррупции и там, по предоставлению паспорта, получить всю нужную ему информацию.
– Пишите: лейтенант полиции Смирнова Татьяна Игоревна. Управление экономической безопасности и противодействия коррупции. Можете обратиться и навести на меня справки.
– А где ваше управление?
– Москва, Шаболовка 6. Телефон нашего управления 495-667-20-20.
Как объяснили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, это – одна из рабочих схем мошенников, в которой задействованы приемы психологической обработки жертв преступлений. Их смысл – добиться доверительных отношений с человеком, вытащить из него всю нужную информацию. При этом все обставлено так, что жертве не дают отвлечься, собраться с мыслями, связаться с родственниками. Ему могут называть реальные номера телефонов (например, у Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России есть такой номер телефона, который сообщили Леониду) и даже будто бы с них звонить, используя возможности IР-телефонии. Аферисты могут называть настоящие имена и должности работающих в силовых структурах сотрудников – эти данные легко найти на сайтах полиции, Следственного комитета, прокуратуры (но в данном случае лейтенант полиции Татьяна Смирнова в здании Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России на Шаболовке, 6 не работает). Получив обманным путем персональные данные, данные платежных карт или банковских счетов, какие-то иные сведения, преступники используют их для хищения сбережений со счетов граждан.
– В прошлом году в регионе было зарегистрировано 1 466 обращений граждан, ставших жертвами мошенников, использовавших информационно-коммуникационные технологии. Сумма причиненного ущерба действиями преступников превысила 333 миллиона рублей, – сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
ната
Ирина