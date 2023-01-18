Происшествия

37 минут назад

После пожара в сарае 46-летний мужчина находится на ИВЛ, у него ожоги 34% тела

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#пожар #ожоги
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После пожара в сарае 46-летний мужчина находится на ИВЛ, у него ожоги 34% тела

Медики борются за его жизнь.

Напомним, поздно вечером 15 января в Усмани на улице Ленина загорелась обшитая железом деревянная надворная постройка площадью шесть квадратных метров. Пожар вспыхнул около 22:10, и огнём были уничтожен весь сарай.

При пожаре сильно пострадал 46-летний мужчина. По предварительной информации, хозяин сарая пошёл туда со свечкой, от которой и вспыхнула вся постройка.

16 января пострадавшего мужчину доставили из Усмани в ожоговый центр.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, состояние мужчины — тяжёлое, у него ожоги 34% тела. Пациент находится на аппарате искусственной вентиляции лёгких.
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#пожар #ожоги
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