Происшествия
37 минут назад
После пожара в сарае 46-летний мужчина находится на ИВЛ, у него ожоги 34% тела
Медики борются за его жизнь.
Напомним, поздно вечером 15 января в Усмани на улице Ленина загорелась обшитая железом деревянная надворная постройка площадью шесть квадратных метров. Пожар вспыхнул около 22:10, и огнём были уничтожен весь сарай.
При пожаре сильно пострадал 46-летний мужчина. По предварительной информации, хозяин сарая пошёл туда со свечкой, от которой и вспыхнула вся постройка.
16 января пострадавшего мужчину доставили из Усмани в ожоговый центр.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, состояние мужчины — тяжёлое, у него ожоги 34% тела. Пациент находится на аппарате искусственной вентиляции лёгких.
При пожаре сильно пострадал 46-летний мужчина. По предварительной информации, хозяин сарая пошёл туда со свечкой, от которой и вспыхнула вся постройка.
16 января пострадавшего мужчину доставили из Усмани в ожоговый центр.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, состояние мужчины — тяжёлое, у него ожоги 34% тела. Пациент находится на аппарате искусственной вентиляции лёгких.