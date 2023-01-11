Вместе с Кержаковым, Березуцкими и Игнашевичем. Тренер «Металлурга» получил высшую лицензию

Теперь наш наставник официально принадлежит к элите профессии.

Наставник «Металлурга» Сергей Первушин стал выпускником. Выпускником Академии тренерского мастерства РФС и обладателем высшей лицензии, дающей право работать в любой стране мира, топ-лигах и национальных сборных – «Pro-UEFA».

Диплом

Во вторник в РФС выдали дипломы 20 тренерам, прошедшим трёхлетнее обучение и успешно защитившие свои выпускные проекты.

Как сообщили в Российском Футбольном Союзе, обучение велось с 2020 года, тренеры прошли шесть очных модулей, а также сессии в формате видеоконференций. Основной упор делался на практику: все ученики проводили открытые занятия с детско-юношескими командами в «Лужниках». Кроме того тренеров учили самым разным аспектам работы: физической подготовка и технико-тактической подготовке, психологии, медицине, взаимодействию со СМИ.

Почему у Первушина до сих пор не было лицензии?

Любопытно, что 52-летний Первушин успел поработать даже в Российской Премьер-Лиге, где он в течение полутора сезонов руководил «Тамбовом». Правда, некоторое время, руководя командой де-факто, он числился помощником, а должность «рулевого» в Тамбове формально занимал Тимур Шипшев. Лишь после того, как Первушин пошёл учиться, ему разрешили числиться главным тренером и де-юре.

Сам он ещё в 2020 перед своим поступлением в Академию отвечал на вопрос, почему у него нет «Pro-UEFA». По словам тренера, он к лицензии… просто не стремился.Долгое время Сергей Александрович работал помощником у других специалистов – Андрея Талалаева, Александра Григоряна и тогда отсутствие лицензии ему не мешало.



Первушин (слева) и главный тренер наших заклятых соперников "Факела" (Воронеж) Дмитрий Пятибратов



Звёздные однокурсники

Курс у Первушина подобрался хоть символическую сборную составляй.

Вместе с ним учился рекордсмен по числу игр за национальную команду России, а ныне наставник лидирующей в первой лиге калининградской «Балтики» Сергей Играшевич, лучший бомбардир сборной Александр Кержаков (наряду с Дзюбой – 30 мячей). А ещё – Алексей и Василий Березуцкие, главный тренер «Химок» Спартак Гогниев, наставник воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов, «рулевой» «СКА-Хабаровск» Роман Шаронов, кормчий «Ростова» Михаил Осинов.

Среди обладателей лицензии имеется и Михаил Сальников, в 2001 году проведший 38 игр и забивший 1 гол за «Металлург», а ныне тренер, который минувшей осенью был уволен из столичного «Велеса».



В нижнем ряду в центре Никита Симонян, крайний справа Борис Игнатьев



Дипломы тренерам вручали председатель аттестационной комиссии Академии, первый вице-президент РФС Никита Симонян, исполняющий обязанности генерального секретаря РФС Максим Митрофанов, руководитель Академии РФС Ирина Баранова, гуру отечественного тренерского цеха экс-наставник сборной России 82-летний Борис Игнатьев.

Аналоги

В липецком футболе лицензия «Pro-UEFA» есть ещё только у Сергея Машнина, руководившего «Металлургом» 12 лет, а ныне работающего в структуре клуба.

Кстати, у Машнина тоже был очень интересный курс: Сергей Семак и Игорь Симутенков из питерского «Зенита», Дмитрий Ананко, Саркис Оганесян, капитан «звёздного» «Металлурга» 1990-х, ныне тренер «Тюмени» Игорь Меньщиков.



Вторую по значимости лицензию «А-UEFA», позволяющую работать главным тренером во второй и первой лигах, имеет один из лучших бомбардиров в истории "Металлурга" Геннадий Коркин.



Что теперь?

16 января Первушин планирует начать готовить «Металлург» ко второй части сезона-2022/23.

Контракт с нашим клубом у тренера до лета 2024 года т.е. предусматривает работу и в следующем сезоне. За это время перед Первушиным формально стоит задача вывести команду в первую лигу.