28-летний липчанин так захотел выпить, что пошёл на кражу

Из строящегося в Косырёвке дома украли инструменты.

Заместитель прокурора Липецкого района утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении 28-летнего мужчины, обвиняемого в краже с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, это преступление было совершено 10 октября этого года в период с 18:00 до 21:00. 28-летний подозреваемый сильно захотел выпить, но денег не было. Тогда он решил, что пойдёт на кражу, но подумал, что идти на кражу в Липецке — не дело, поскольку везде камеры, и решил поехать в какое-нибудь село Липецкого района. Но просчитался — камеры были и там.



По версии следствия, 28-летний мужчина сел на первый попавшийся автобус до села Косырёвка Липецкого района, вышел там и пошёл куда глаза глядят. Он направился по улицам вглубь села — искал подходящий для кражи дом, но везде горел свет и были люди.



Спустя час прогулки он пришёл к нежилому двухэтажному строящемуся дому по улице Янтарной, отогнул гвозди на деревянной двери, проник внутрь дома и забрал оттуда тепловую пушку, электрическую дрель, удлинитель, мебельный степлер, электрическую пилу — всего имущества на 13 350 рублей. Позже краденые инструменты мужчина продал за 2 500 рублей на улице Полиграфической и наконец-то выпил. А потом на него вышли полицейские — оказалось, что воришка попал на запись камеры домофона в соседнем доме в Косырёвке.



Потерпевшая сообщила, что ущерб для неё является значительным — женщина на протяжении уже 7 лет строит дом, на ней висит кредит в полмиллиона рублей.



Мужчине предъявлено обвинение по пунктам «б», «в» части 2 статьи 158 УК РФ и грозит до пяти лет лишения свободы.