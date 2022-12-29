Происшествия

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По факту массового ДТП с тремя погибшими возбуждено уголовное дело

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#массовое ДТП #авария
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По факту массового ДТП с тремя погибшими возбуждено уголовное дело

В результате ДТП водитель «ВАЗа» и его пассажир погибли на месте, а женщина-пассажирка «Субару» скончалась в больнице.

Напомним, утром 27 декабря в Липецком районе на 266-м километре дороги «Орёл-Тамбов» произошло массовое ДТП.

По предварительным данным, 55-летний водитель «ВАЗ-210740» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым «Вольво» под управлением 54-летнего водителя.

После этого «ВАЗ-210740» столкнулся с грузовиком «Ивеко 440 ЕТ», а также с легковыми автомобилями «Субару Форестер» и «Ниссан». В результате столкновений водитель «ВАЗа» и его пассажир погибли на месте, а женщина-пассажирка «Субару» скончалась в больнице.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

1 957
#массовое ДТП #авария
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Комментарии (1)

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Ангелина

40 секунд назад
Соболезнование обоим семьи и скорбим но на дороге будьте внимательны так как знаем какой гололёд.Всем счастливого пути .
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