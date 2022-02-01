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Семь человек пострадали на дорогах области
В Данковском районе на дороге Данков – Барятино столкнулись минивэн «Пежо» под управлением 31-летнего водителя и «Лада Гранта» с 64-летним водителем. В аварии пострадали водитель и 41-летняя пассажирка «Гранты», их госпитализировали.
В селе Кривополянье Чаплыгинского района столкнулись автомобили «ИЖ» под управлением 62-летнего мужчины и «ВАЗ-2114» с 30-летним водителем. Оба водителя и два пассажира «ВАЗа» получили травмы. Причиной столкновения стало нарушение правил расположения автомобилей на проезжей части.
31 января на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1291 нарушение ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли трех водителей, за неиспользование ремней безопасности – 57.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 1000 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.
На дорогах региона зафиксировано 23 факта механического столкновения автомобилей.