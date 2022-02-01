Семь человек пострадали на дорогах области

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 31 января в Ельце на улице Героев 56-летний водитель «Шевроле» в зоне действия пешеходного перехода сбил 44-летнего мужчину. Пешехода доставили в больницу. Причиной ДТП стало нарушение правил проезда пешеходных переходов.

В Данковском районе на дороге Данков – Барятино столкнулись минивэн «Пежо» под управлением 31-летнего водителя и «Лада Гранта» с 64-летним водителем. В аварии пострадали водитель и 41-летняя пассажирка «Гранты» , их госпитализировали.

В селе Кривополянье Чаплыгинского района столкнулись автомобили «ИЖ» под управлением 62-летнего мужчины и «ВАЗ-2114» с 30-летним водителем. Оба водителя и два пассажира «ВАЗа» получили травмы. Причиной столкновения стало нарушение правил расположения автомобилей на проезжей части.

31 января на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1291 нарушение ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли трех водителей, за неиспользование ремней безопасности – 57.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 1000 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

На дорогах региона зафиксировано 23 факта механического столкновения автомобилей.