Общество

сегодня, 16:37

Два человека пострадали в лобовом столкновении под Данковом

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Два человека пострадали в лобовом столкновении под Данковом
На 11 километре дороги «Данков – Ярославы – Барятино» днем 31 января столкнись фургон «Пежо» и легковой автомобиль «Лада Гранта».

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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 30-летний водитель «Пежо» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

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- В столкновении пострадал 71-летний водитель «Лады» и его 36-летняя пассажирка. Оба госпитализированы с тяжелыми травмами.

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Фото пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области.
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