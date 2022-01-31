Два человека пострадали в лобовом столкновении под Данковом

На 11 километре дороги «Данков – Ярославы – Барятино» днем 31 января столкнись фургон «Пежо» и легковой автомобиль «Лада Гранта».Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 30-летний водитель «Пежо» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.- В столкновении пострадал 71-летний водитель «Лады» и его 36-летняя пассажирка. Оба госпитализированы с тяжелыми травмами.Фото пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области.