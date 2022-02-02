Здоровье

31.01.2022 11:35

В Липецкой области на дистанционное обучение перевели больше 17,5 тысячи школьников

33 7044
#карантин #школа #детский сад
7
В Липецкой области на дистанционное обучение перевели больше 17,5 тысячи школьников

Для 17078 человек дистанционное обучение организовано из-за ОРВИ и гриппа, для 568 - из-за коронавируса.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, по состоянию на 31 января закрыты на карантин по Covid-19 лицей № 5 в Ельце и детский сад в посёлке Соколье Елецкого района.

Полностью закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ детский сад в деревне Алексеевка Задонского района и четыре школы: школа в селе Колыбельское Чаплыгинского района, гимназия № 19, лицей № 44 и гимназия № 12 в Липецке.

Частично закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ в 101 школе 733 класса. Для 17078 человек организовано дистанционное обучение.

Частично закрыты на карантин по Covid-19 30 классов в 12 школах. В них в общей сложности дистанционно учатся 568 человек.

Частично закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ 7 групп в 5 детских садах. Дома остаются 132 человека.
33 7044
#карантин #школа #детский сад
7

Комментарии (33)

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Михаил

сегодня, 10:38
Уже везде вижу комментарии про 55 и 63 , мне интересно , администрация будет что-то предпринимать , или здоровье детей на самотёк кинут ?
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Совет

сегодня, 08:50
Невозможно просто !!!, Заберите детей из школы и пусть сидят дома, в чем проблема?
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Невозможно просто !!!

вчера, 15:59
Учителя болеют , поварихи болеют , вы дожидаетесь когда и до детей дойдёт ??!!!!
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Позор

вчера, 15:55
Почему директорам некоторых школ не все равно на учащихся , а некоторым все равно , разве у нас только особенные заболеть могут ????
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55 в этот раз отличилась

вчера, 15:41
Не знала , что на здоровье моего ребёнка там всем плевать …
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Закройте уже наконец

вчера, 14:58
Половина школы болеет , моя пришла сказала , что плохо себя чувствует , как же вы все бесчувственные , пока свои не заболеют не поймёте …
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Антон Испанец

вчера, 14:56
О чем думают остальные директора школ ?? Особенно в 55 , у друга ребёнок там учится , говорит полный бардак , учителей нет , а уроки ведутся для галочки , одним словом - ужас
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Дмитрий

вчера, 14:55
Закройте все школы! Дети болеют, администрации что действительно до лампочки на здоровье детей???
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Елена

вчера, 14:22
........, как просто! Я со своим войну веду уже три года, и не победила. Даже психиатра пришлось привлекать. Это бич
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........

вчера, 13:00
Светлана, так вы не давайте детям телефоны дома. В чём проблема?
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