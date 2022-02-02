Здоровье
31.01.2022 11:35
В Липецкой области на дистанционное обучение перевели больше 17,5 тысячи школьников
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Для 17078 человек дистанционное обучение организовано из-за ОРВИ и гриппа, для 568 - из-за коронавируса.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, по состоянию на 31 января закрыты на карантин по Covid-19 лицей № 5 в Ельце и детский сад в посёлке Соколье Елецкого района.
Полностью закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ детский сад в деревне Алексеевка Задонского района и четыре школы: школа в селе Колыбельское Чаплыгинского района, гимназия № 19, лицей № 44 и гимназия № 12 в Липецке.
Частично закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ в 101 школе 733 класса. Для 17078 человек организовано дистанционное обучение.
Частично закрыты на карантин по Covid-19 30 классов в 12 школах. В них в общей сложности дистанционно учатся 568 человек.
Частично закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ 7 групп в 5 детских садах. Дома остаются 132 человека.
Полностью закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ детский сад в деревне Алексеевка Задонского района и четыре школы: школа в селе Колыбельское Чаплыгинского района, гимназия № 19, лицей № 44 и гимназия № 12 в Липецке.
Частично закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ в 101 школе 733 класса. Для 17078 человек организовано дистанционное обучение.
Частично закрыты на карантин по Covid-19 30 классов в 12 школах. В них в общей сложности дистанционно учатся 568 человек.
Частично закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ 7 групп в 5 детских садах. Дома остаются 132 человека.
33 7044
Комментарии (33)
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