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57 минут назад
Первый туристический поезд «Крымский вояж» прибыл в Севастополь
Первый железнодорожный круиз "Крымский вояж" прибыл сегодня на полуостров, сообщает Российская Газета. В 8 утра двухэтажный поезд остановился на железнодорожном вокзале Севастополя. Рядом с платформой пассажиров ждал автобус, на котором они отправились на обзорную экскурсию по городу. Затем в программе прогулка по Балаклавской набережной, посещение подземного музейного комплекса, винодельни и спа-центра.
Первыми в путешествие из Москвы в Крым отправились представители российского турбизнеса. Для них специально организовали промо-тур, чтобы они сами попробовали новую услугу и смогли предлагать ее туристам.
Путешествие длится семь дней. «Крымский вояж» делает остановки Воронеже, Тамани, Севастополе, Евпатории, Симферополе, Феодосии, Керчи и Ростове-на-Дону. В городах пассажирам покажут местные достопримечательности. В Севастополе в экскурсионную программу войдут посещение музея-заповедника «Херсонес Таврический», Балаклавы и музеев. Туристический вояж стартует 17 февраля.
Стоимость путешествия с проездом, питанием и экскурсиями составит 56-74 тысячи рублей.
Первыми в путешествие из Москвы в Крым отправились представители российского турбизнеса. Для них специально организовали промо-тур, чтобы они сами попробовали новую услугу и смогли предлагать ее туристам.
Путешествие длится семь дней. «Крымский вояж» делает остановки Воронеже, Тамани, Севастополе, Евпатории, Симферополе, Феодосии, Керчи и Ростове-на-Дону. В городах пассажирам покажут местные достопримечательности. В Севастополе в экскурсионную программу войдут посещение музея-заповедника «Херсонес Таврический», Балаклавы и музеев. Туристический вояж стартует 17 февраля.
Стоимость путешествия с проездом, питанием и экскурсиями составит 56-74 тысячи рублей.