Происшествия

сегодня, 00:01

Силовики отыскали в Липецке базу международной преступной группы

425
#фальсификат
Силовики отыскали в Липецке базу международной преступной группы

Граждане России и Украины организовали производство немаркированных сигарет.ц

 22 января в результате совместных усилий прокуратуры Липецкой области, региональных управлений ФСБ, Росгвардии и МВД пресечена деятельность межнациональной преступной группы, состоящей из граждан России и Украины, причастных к производству, перевозке и хранению в целях сбыта немаркированных сигарет, в особо крупном размере.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в арендованных у ООО «Липецкая табачная фабрика» промышленных и складских помещений найдены контрафактные пачки сигарет и нефасованные табачные изделия 17 наименований мировых производителей, а также акцизные марки к ним. Следственным отделением УФСБ России по Липецкой области возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 171.1, ч. 4 ст. 327.1 УК России, - сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Проводятся следственные действия,  направленные на установление обстоятельств совершения преступления и всех участников преступной группы.


425
#фальсификат

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Школьный автобус с восемью детьми съехал с дороги
#ДТП
23
Школьный автобус с восемью детьми съехал с дороги

вчера, 15:31

Происшествия
На улице Студёновской «ЗАЗ-Шанс» протаранил стоящий «ВАЗ-2114»
#ДТП
7
На улице Студёновской «ЗАЗ-Шанс» протаранил стоящий «ВАЗ-2114»

вчера, 15:13

Происшествия
«Претензий к ударившему меня ножом в живот не имею. Согласен на 15 тысяч рублей»
#Тяжкие телесные #суд
11
«Претензий к ударившему меня ножом в живот не имею. Согласен на 15 тысяч рублей»

вчера, 15:06

Происшествия
В Ельце лже-работник водоканала обчистил квартиру пенсионера, но в тюрьму так и не сел
#Кража #пенсионеры #доверие
2
В Ельце лже-работник водоканала обчистил квартиру пенсионера, но в тюрьму так и не сел

вчера, 14:34

Происшествия
Помощь грузинам обошлась в полмиллиона рублей
#взятка
Помощь грузинам обошлась в полмиллиона рублей

вчера, 14:15

Происшествия
Футболом с кроликом заинтересовалась полиция
#животные #хулиганство
12
Футболом с кроликом заинтересовалась полиция

вчера, 14:06

Происшествия