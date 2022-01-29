Силовики отыскали в Липецке базу международной преступной группы

Граждане России и Украины организовали производство немаркированных сигарет.ц

22 января в результате совместных усилий прокуратуры Липецкой области, региональных управлений ФСБ, Росгвардии и МВД пресечена деятельность межнациональной преступной группы, состоящей из граждан России и Украины, причастных к производству, перевозке и хранению в целях сбыта немаркированных сигарет, в особо крупном размере.



- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в арендованных у ООО «Липецкая табачная фабрика» промышленных и складских помещений найдены контрафактные пачки сигарет и нефасованные табачные изделия 17 наименований мировых производителей, а также акцизные марки к ним. Следственным отделением УФСБ России по Липецкой области возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 171.1, ч. 4 ст. 327.1 УК России, - сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.



Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершения преступления и всех участников преступной группы.





