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Силовики отыскали в Липецке базу международной преступной группы
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Граждане России и Украины организовали производство немаркированных сигарет.ц
22 января в результате совместных усилий прокуратуры Липецкой области, региональных управлений ФСБ, Росгвардии и МВД пресечена деятельность межнациональной преступной группы, состоящей из граждан России и Украины, причастных к производству, перевозке и хранению в целях сбыта немаркированных сигарет, в особо крупном размере.
- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в арендованных у ООО «Липецкая табачная фабрика» промышленных и складских помещений найдены контрафактные пачки сигарет и нефасованные табачные изделия 17 наименований мировых производителей, а также акцизные марки к ним. Следственным отделением УФСБ России по Липецкой области возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 171.1, ч. 4 ст. 327.1 УК России, - сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершения преступления и всех участников преступной группы.
- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в арендованных у ООО «Липецкая табачная фабрика» промышленных и складских помещений найдены контрафактные пачки сигарет и нефасованные табачные изделия 17 наименований мировых производителей, а также акцизные марки к ним. Следственным отделением УФСБ России по Липецкой области возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 171.1, ч. 4 ст. 327.1 УК России, - сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершения преступления и всех участников преступной группы.
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