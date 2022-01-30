28.01.2022 12:22
Городской ЗАГС переходит на режим работы по предварительной записи
В связи с осложненной эпидемиологической обстановкой с 28 января городское управление ЗАГС переходит на прием по предварительной записи.
- Отдел торжественной регистрации брака - 27-59-54;
- Октябрьский отдел - 34-75-47;
- Левобережный отдел - 43-02-49;
- Правобережный отдел - 27-21-68;
- Советский отдел - 72-66-00.
- Если, например, в одном отделе закончилось время приема на нужный вам день, то можно оформить документ или справку в другом, менее загруженном, - поясняет начальник управления ЗАГС Галина Белкина. – Реквизиты на онлайн-оплату госпошлин размещены на нашем сайте.
Также у липчан есть возможность подать электронное заявление на заключение или расторжение брака, на регистрацию рождения или усыновления через портал Госуслуг. При оплате госпошлин через портал действует 30% скидка.
Отдел регистрации смерти продолжает работать по обычному графику в связи со спецификой деятельности.
Фото: пресс-службы администрации Липецка.
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понятно
вова
Отженился
ded
Ученик
да?
Алкаш