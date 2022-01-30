Городской ЗАГС переходит на режим работы по предварительной записи

В связи с осложненной эпидемиологической обстановкой с 28 января городское управление ЗАГС переходит на прием по предварительной записи.

Поскольку с этого года органы ЗАГС по всей России перешли на экстерриториальный принцип работы, для получения услуг можно записаться в любой отдел по телефонам:



- Отдел торжественной регистрации брака - 27-59-54;



- Октябрьский отдел - 34-75-47;



- Левобережный отдел - 43-02-49;



- Правобережный отдел - 27-21-68;



- Советский отдел - 72-66-00.



- Если, например, в одном отделе закончилось время приема на нужный вам день, то можно оформить документ или справку в другом, менее загруженном, - поясняет начальник управления ЗАГС Галина Белкина. – Реквизиты на онлайн-оплату госпошлин размещены на нашем сайте.



Также у липчан есть возможность подать электронное заявление на заключение или расторжение брака, на регистрацию рождения или усыновления через портал Госуслуг. При оплате госпошлин через портал действует 30% скидка.



Отдел регистрации смерти продолжает работать по обычному графику в связи со спецификой деятельности.



Фото: пресс-службы администрации Липецка.

