Коронавирус

28.01.2022 12:22

Городской ЗАГС переходит на режим работы по предварительной записи

7 971
#коронавирус
1
Городской ЗАГС переходит на режим работы по предварительной записи

В связи с осложненной эпидемиологической обстановкой с 28 января городское управление ЗАГС переходит на прием по предварительной записи. 

Поскольку с этого года органы ЗАГС по всей России перешли на экстерриториальный принцип работы, для получения услуг можно записаться в любой отдел по телефонам:

- Отдел торжественной регистрации брака - 27-59-54;

- Октябрьский отдел - 34-75-47;

- Левобережный отдел - 43-02-49;

- Правобережный отдел - 27-21-68;

- Советский отдел - 72-66-00.

- Если, например, в одном отделе закончилось время приема на нужный вам день, то можно оформить документ или справку в другом, менее загруженном, - поясняет начальник управления ЗАГС Галина Белкина. – Реквизиты на онлайн-оплату госпошлин размещены на нашем сайте.

Также у липчан есть возможность подать электронное заявление на заключение или расторжение брака, на регистрацию рождения или усыновления через портал Госуслуг. При оплате госпошлин через портал действует 30% скидка.

Отдел регистрации смерти продолжает работать по обычному графику в связи со спецификой деятельности.

Фото: пресс-службы администрации Липецка.
7 971
#коронавирус
1

Комментарии (7)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

понятно

вчера, 01:14
рожать и разводиться, тоже, онлайн?
ответить

вова

28.01.2022 18:37
Раз такое дело, то в этом году жениться не буду, тем более, что бабы дают и неженатому!
ответить

Отженился

28.01.2022 15:04
Отрублю теперь свой крендель.
ответить

ded

28.01.2022 14:18
ни ногой в проклятый загс :)
ответить

Ученик

28.01.2022 13:40
А венчать будут по телевизору.
ответить

да?

28.01.2022 13:13
Чтой-то? Жизни работников загсов ценнее жизней детей, которые учатся очно в разгар пандемии?
ответить

Алкаш

28.01.2022 13:01
А я жениться повторно собирался, чтобы ещё больше алиментов платить. Теперь не буду.
ответить

Еще в рубрике

За сутки в Липецкой области выявили почти тысячу случаев COVID-19
#коронавирус
29
За сутки в Липецкой области выявили почти тысячу случаев COVID-19

сегодня, 11:55

Коронавирус
Коронавирусная статистика Липецкой области за сутки – выявлено 855 новых случаев инфицирования
#коронавирус #статистика
160
Коронавирусная статистика Липецкой области за сутки – выявлено 855 новых случаев инфицирования

вчера, 11:32

Общество
Коронавирус в России: рубеж в 100 тысяч становится реальностью?
#коронавирус
45
Коронавирус в России: рубеж в 100 тысяч становится реальностью?

вчера, 08:51

Общество
Количество вызовов в липецких поликлиниках увеличилось в пять раз
#коронавирус
61
Количество вызовов в липецких поликлиниках увеличилось в пять раз

28.01.2022 14:23

Коронавирус
В Липецкой области - рекордное число случаев заражения коронавирусом
#коронавирус
74
В Липецкой области - рекордное число случаев заражения коронавирусом

28.01.2022 11:53

Коронавирус
От липчан собирают жалобы на завышение цен на ПЦР-тесты
#ПЦР #коронавирус
45
От липчан собирают жалобы на завышение цен на ПЦР-тесты

28.01.2022 11:33

Коронавирус