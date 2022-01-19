Липовые чекисты выманили у липчанина почти 3 миллиона рублей

Житель региона поверил своим телефонным собеседникам. Его обманули по уже классической схеме на фиктивных кредитах.

Липчанин отдал мошенникам 2,8 миллиона рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области. Мужчина пытался погасить «взятые на него» кредиты.



30-летнему липчанину позвонили лжесотрудники службы безопасности банка, которые сообщили, что на его имя неизвестные взяли кредиты в разных банках. Вскоре потерпевшему позвонили «следователи ФСБ», которые заверили, что злоумышленников установили и задержали. Однако ему для покрытия всех займов «правоохранители» посоветовали взять встречные кредиты в финансовых организациях на максимально возможную сумму.



Всего за прошедшие сутки пять жителей региона пострадали от действий мошенников.

