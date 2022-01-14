В Липецкой области ночью и днем до -6

В ближайшие трое суток погоду в Липецкой области будет определять обширный циклон, который смещается по северу Европейской территории России – прохождение атмосферных фронтов будет сопровождаться снегом, мокрым снегом и моросью.

Кроме того, усилится ветер, его порывы будут достигать 15-20 м/сек. Среднесуточные температуры воздуха составят: 15 и 16 января-4-6 градусов мороза, что на 4-6 градусов выше нормы, 17 января – 7 градусов мороза, что на 3 градуса выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью умеренный снег, метель, на дорогах снежные заносы, днем небольшой, местами умеренный снег. Ветер северный, 9-14 м/сек, временами порывы до 15-20 м/сек. Температура воздуха ночью и днем составит от -1 до -6 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью умеренный снег, метель, на дорогах снежные заносы, днем небольшой снег. Температура ночью составит от -3 до -5 градусов, днем будет от -2 до -4 градусов.



День 15 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +4 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1972 году – 30 градусов мороза.



