Погода в Липецке

37 минут назад

В Липецкой области ночью и днем до -6

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#снегопад
В Липецкой области ночью и днем до -6

В ближайшие трое суток погоду в Липецкой области будет определять обширный циклон, который смещается по северу Европейской территории России – прохождение атмосферных фронтов будет сопровождаться снегом, мокрым снегом и моросью. 

Кроме того, усилится ветер, его порывы будут достигать 15-20 м/сек. Среднесуточные температуры воздуха составят: 15 и 16 января-4-6 градусов мороза, что на 4-6 градусов выше нормы, 17 января – 7 градусов мороза, что на 3 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью умеренный снег, метель, на дорогах снежные заносы, днем небольшой, местами умеренный снег. Ветер северный, 9-14 м/сек, временами порывы до 15-20 м/сек. Температура воздуха ночью и днем составит от -1 до -6 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью умеренный снег, метель, на дорогах снежные заносы, днем небольшой снег. Температура ночью составит от -3 до -5 градусов, днем будет от -2 до -4 градусов.

День 15 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +4 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1972 году – 30 градусов мороза. 

235
#снегопад

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