Происшествия

54 минуты назад

В ДТП на дороге Орёл-Тамбов пострадал 32-летний водитель

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#ДТП
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В ДТП на дороге Орёл-Тамбов пострадал 32-летний водитель

Стали известны новые подробности ночной аварии и ее причины.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 3 января около 2 часов ночи на 279-м километре автодороги Орел-Тамбов 32-летний водитель автомобиля «Киа Рио» не справился с управлением и допустил съезд автомобиля в кювет и опрокидывание.

32-летнему водителю потребовалась медицинская помощь, он госпитализирован. По предварительным данным, причинами аварии могли стать нарушение правил перестроения и несоответствие скорости конкретным условиям.
892
#ДТП
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