Происшествия

51 минуту назад

Семь человек из них четверо детей пострадали в столкновении на трассе Елец-Красное

7 822
#авария #ДТП
Семь человек из них четверо детей пострадали в столкновении на трассе Елец-Красное
31 декабря на 30-м километре трассы Елец-Красное столкнулись автомобили «Лада Приора» и «Лада Гранта».

- В аварии пострадали 21-летняя женщина-водитель «Приоры», двое ее пассажиров - дети четырёх и десяти лет, 28-летний водитель «Гранты» и трое его пассажиров - 28-летняя женщина, дети трех и восьми лет, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

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По предварительным данным, женщина-водитель «Лада Приоры» выехала на встречную полосу.

Фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области.

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#авария #ДТП

Комментарии (7)

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Обезьяна с гранатой

7 минут назад
Alex, а причем автодор? И что делать на пустой дороге да на встречной полосе? Что на своей то не ехалось?
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Фокс

22 минуты назад
Сегодня ехал по ул. З.Космодемьянской, дорога с гребнями мокрого грязного снега между колеями, никто не чистил. Зато наш любимый мер в "командировке" (скорее всего на * в ОАЭ) С Новым Годом!
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Лучше

27 минут назад
с наступающим, Возле печи с самогоном и граммофоном с нашими-то нищенскими доходами !)))
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Владимир

31 минуту назад
Не дай Бог встретиться на дороге с этими 20-25 летними девочками! Это ж жертвы ЕГЭ!!!
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Разис Денин

34 минуты назад
А назначили бы поезд Елец-Лев Толстой, может быть такого и не было.
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с наступающим

34 минуты назад
в такой день лучьше проводить в кругу семьи возле камина с шампанским и телевизором, а не шариться по всей округе
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Alex

35 минут назад
А автодор сработал на 5?
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