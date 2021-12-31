Семь человек из них четверо детей пострадали в столкновении на трассе Елец-Красное

31 декабря на 30-м километре трассы Елец-Красное столкнулись автомобили «Лада Приора» и «Лада Гранта».- В аварии пострадали 21-летняя женщина-водитель «Приоры», двое ее пассажиров - дети четырёх и десяти лет, 28-летний водитель «Гранты» и трое его пассажиров - 28-летняя женщина, дети трех и восьми лет, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.По предварительным данным, женщина-водитель «Лада Приоры» выехала на встречную полосу.