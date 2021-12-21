Липецкая вечЁрка: кто будет платить за охрану школ, кровавая драма на дороге и зарплата директора зоопарка

Сегодня, 21 декабря, стали известны подробности жуткой аварии в селе Панино, епутаты Липецкого горсовета выясняли, почему у директора зоопарка такая большая зарплата и почему за охрану учеников городских школ по-прежнему платят родители, а не бюджет.

За ответом на этот вопрос выстроилась очередь из наших читателей, что и сделало ее самой популярной. Александр Осипов получает, в среднем, более 108 тысяч рублей в месяц. И все законно: чем больше учреждение зарабатывает на платных услугах, тем больше заработок его директора.

У директора зоопарка оказалось много защитников. Кто-то вообще написал, что 100 тысяч рублей – это зарплата не большая, а просто нормальная, а один читатель вообще призвал провозгласить Осипова мэром Липецка.

Сегодня же, кстати, в Липецком горсовете одобрили индексацию должностных окладов работникам муниципальных учреждений на 6% с января 2022 года. На размер инфляции, как было заявлено. Однако даже по данным Липецкстата потребительские цены в регионе с начала 2021 года выросли на 8,5%.

УГС Липецка завершил поиск подрядчика на работы по отлову и содержанию бродячих животных. «Одно бродячее животное обойдется бюджету в 14 185 рублей». Заниматься отловом и содержанием животных будет индивидуальная предпринимательница. Новость народ разозлила, о чем свидетельствуют такие комментарии:

– Весело живем, на ребёнка выделяют 10 215, на собак 14 000.

– Размер пенсии меньше содержания собаки.

– А прожиточный минимум на человека в месяц 10 742.

На собак у чиновников денег хватило, а на безопасность детей – нет. На охрану школ из бюджета выделено всего 16 миллионов рублей, а нужно еще 54,2 миллиона. На заседании в горсовете «Депутаты потребовали выделить деньги на охрану липецких школ», призвав мэрию снять эту нагрузку с родителей. Дадут ли на это средства из областного бюджета, выяснится только в новом году. Зато Евгения Уваркина призвала «разморозить» повышение пенсий муниципальным служащим.

А вот и вовсе неожиданность! «Экс-кандидат в мэры Липецка Александр Соколов возглавил «Липецкие автобусные линии». Последние годы он работал проректором ВГУ. Ну, а «звездным периодом» Соколова стали 2011-2017 годы, когда он был вице-президентом по социальным вопросам НЛМК, депутатом городского и областного Советов, баллотировался в мэры Липецка. Счетовод Соколов, конечно, отменный. А в ЛАЛе нужно свести дебет с кредитом – прошлый год крупнейший перевозчик региона закончил с чистым убытком, превышающим 10,6 млн рублей.

А вот что делать с должностью главы Хлевенского района? Михаил Лисов, который им руководил с 1998 года, ушел на пенсию. И получился анекдот: «Возглавить Хлевенский район захотели всего два человека», оба – не местные, оба – сотрудники областной госинспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, начальник ведомства Александр Плотников и его подчинённый по аттракционам Сергей Кузовлев!

Конечно, тут же нашлись желающие позубоскалить:

– Вот это интрига! Всем интригам интрига!

– Нужен третий кандидат, уборщица из этой же инспекции. Она выиграет по любому.

– Не смешите народ, на календаре не 1 апреля.

А еще читаемой новостью стало сообщение о трагедии в селе Панино, где на трассе Липецк-Чаплыгин столкнулись «ВАЗ-2114» и грузовик «Ивеко». «50-летний водитель погиб из-за выезда на встречную полосу» – продукт отечественного автопрома не устоял перед итальянским тягачом.