Пять школ Липецка находятся на дистанционном обучении

По данным городского департамента образования, на понедельник, 20 декабря, пять школ Липецка работают в режиме дистанционного обучения. В целом онлайн учатся 7899 детей, или 318 классов 53 школ. Болеют 6,4 тысячи детей, это 10,8% от общего числа учеников, и 150 учителей, или 4,9% педагогического состава. В детских садах эпидемиологическая ситуация остаётся стабильной.



Напомним, по распоряжению главного санитарного врача Липецкой области, дистанционное обучение вводится если в классе или школе число заболевших ОРВИ детей превышает 20%.



Из-за коронавирусной инфекции в Липецке не закрыт ни один класс.



