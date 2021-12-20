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Пять школ Липецка находятся на дистанционном обучении

10 2483
#карантин #дистанционное образование
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Пять школ Липецка находятся на дистанционном обучении
По данным городского департамента образования, на понедельник, 20 декабря, пять школ Липецка работают в режиме дистанционного обучения. В целом онлайн учатся 7899 детей, или 318 классов 53 школ. Болеют 6,4 тысячи детей, это 10,8% от общего числа учеников, и 150 учителей, или 4,9% педагогического состава. В детских садах эпидемиологическая ситуация остаётся стабильной.

Напомним, по распоряжению главного санитарного врача Липецкой области, дистанционное обучение вводится если в классе или школе число заболевших ОРВИ детей превышает 20%.
 
Из-за коронавирусной инфекции в Липецке не закрыт ни один класс.

10 2483
#карантин #дистанционное образование
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Комментарии (10)

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Гость

7 минут назад
Закройте школы на дистанционное обучение все, детей очень много болеет
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Skrip

28 минут назад
Одни на удаленке,другие осваивают Гуманную педагогику,минобр сокращает систему профобразования.Скоро будем ждать очередного рывка экономики.
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Шкраб

сегодня, 12:45
Почему бы не перечислить эти пять школ?
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Интересно

сегодня, 12:40
Юлия, и чего же ваши дети лишены? Все открыто. Но елки в школах можно провести и без этих нелепых аниматоров. У старшего ребёнка молодая учительница и активная, которая решила им устроить сама праздник, только для класса. А у младшего ребёнка учительница в возрасте, которой лучше всех сплавить к аниматорам всем колхозом
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1111

сегодня, 12:28
А что в этом году с каникулами? У нас в 64-й они начинаются 31 декабря! Это у всех так?
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Лида

сегодня, 12:27
По короновирусной инфекции не закрыт ни один класс, потому что болеющим детям не делают тестов на корону, даже если температура под 40!!!
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Юлия

сегодня, 12:18
Блин, ну не ходите в школу, на елку и тд и тп. И так дети лишины радостей посещения массовых мест, пусть еще и в школу не ходят!
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.

сегодня, 12:14
что ж вы все такие зануды!!!!
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Ага

сегодня, 11:41
Житель, чтоб баблишка срубить. По 150 руб с носа собирают, чтобы дети пол часа хоровод поводили вокруг елки. Как же раньше без аниматоров то хороводы водили, даже и не знаю. Смех какой то
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Житель

сегодня, 11:25
Зато ёлки в школах во всю !!! Чтоб ещё больше болели !
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