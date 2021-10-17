Происшествия

вчера, 11:07

Оспорить приговор за «взятку зубами» снова не удалось

15 2910
#взятка
2
Оспорить приговор за «взятку зубами» снова не удалось

Экс-начальница отдела лицензирования, стандартизации и контроля качества медицинской помощи Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Липецкой области незаконно получила от проверяемого лица взятку в виде безвозмездного оказания ей стоматологических услуг на общую сумму 40 580 рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, 14 октября Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор должностному лицу территориального органа Росздравнадзора, признанному виновным во взяточничестве.

Напомним, в феврале экс-начальницу отдела лицензирования, стандартизации и контроля качества медицинской помощи Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Липецкой области Полину Евтушевскую признали виновной совершении преступления по части 3 статьи 290 УК РФ, то есть в получении взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за незаконные действия в пользу взяткодателя в значительном размере. «Взятку зубами» стоматолог предоставил чиновнице за нужное ему экспертное заключение на жалобу недовольного его работой липчанина. Этим недовольным клиентом стоматолога был бывший гендиректор АО «Липецкцемент» Борис Чумарин.

Экс-руководитель крупного предприятия заплатил стоматологу Виталию Рогаткину 100 тысяч рублей за имплант, который не прижился. Но стоматолог не признал этот случай страховым и денег клиенту не вернул. Получив отказ, Борис Чумарин подал на клинику иск в суд, обратился с жалобами в разные инстанции. В областном управлении Росздравнадзора проверку данного случая поручили комиссии во главе с Полиной Евтушевской. В свою очередь, чиновница поручила проведение экспертизы врачу-стоматологу Елене Данько. Однако позже эксперт увидела в документе за своей подписью совсем другие выводы.  Борис Чумарин заподозрил Евтушевскую в служебном подлоге. В следственном комитете пришли к выводу, что «Отличница здравоохранения РФ» Полина Евтушевская пригласила к себе на прием того самого врача Рогаткина и дала ему понять, что в силах смягчить выводы эксперта, а между чиновницей и стоматологом была достигнута договоренность: за нужный ему вывод он будет бесплатно ее лечить.

- При проведении внеплановой проверки по обращению женщины выяснилось, что она незаконно получила от проверяемого лица взятку в виде безвозмездного оказания ей стоматологических услуг на общую сумму 40 580 рублей, - отмечает пресс-служба прокуратуры. - Приговором Октябрьского суда Липецка сотрудницу Росздравнадзора приговорили к штрафу в доход государств в размере 700 тысяч рублей с лишением права в течение 3 лет заниматься должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, наделенные организационно-распорядительными полномочиями.

Осужденная не согласилась с таким приговором и обжаловала его в кассационном порядке, но 14 октября Первый кассационный суд общей юрисдикции признал приговор Октябрьского районного суда Липецка законным и обоснованным, а жалобу осужденной – не подлежащей удовлетворению.

Добавим, что ранее Полина Евтушевская уже безуспешно обжаловала приговор в областном суде.

15 2910
#взятка
2

Комментарии (15)

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Гоша

вчера, 20:51
На ее =теплом месте = уже сидит ребеночек какого-нибудь дяди из администрации !
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Анж

вчера, 16:14
Если чиновница взяла взятку.( тут смеюсь)))).где приговор взяткодателю? Этот павлик морозов вернул 100 тыс клиенту?
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Главный аналитик

вчера, 15:23
Тоже мне, бином Ньютона!, нет, кому-то мешала!
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Мореман

вчера, 14:58
Странно, сколько много скпзано поо чиновницу, а Рогаткин, котрый по сути и стал источником конфликта и дал ту самую взятку работает, как и работал. Может клиент изначально был прав? И выводы исправляли не зря? Сила!!!
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Браво прокуратуре

вчера, 14:31
Поймали взяточника))) кто то миллиардами брал у нас в области , а они с зубами поймали бессовестные)
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Мореман

вчера, 14:02
Странно, сколько много скпзано поо чиновницу, а Рогаткин, котрый по сути и стал источником конфликта и дал ту самую взятку работает, как и работал. Может клиент изначально был прав? И выводы исправляли не зря? Сила!!!
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Тоже мне, бином Ньютона!

вчера, 13:31
Главный аналитик, кому - то не заплатила. Только и всего. Это же Пипецк!
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Главный аналитик

вчера, 13:14
Простите, ... 2 почему: 1) Почему Полину Евтушевскую так лихо выявили, разоблачили и наказали? 2) Почему за очередной скандал с транспортными картами, продолжающийся не одну неделю, никого не выявили, никого не разоблачили и никого не наказали? Какие есть предположения?
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Алоизий

вчера, 13:03
А раньше бы поехала в солнечный Магадан... Хорошо хоть не наградили! Или как всегда, наградили, но закрытым указом?!
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Правдоруб

вчера, 12:51
Так и надо ....зло должно быть наказано ...!
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