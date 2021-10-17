Оспорить приговор за «взятку зубами» снова не удалось

Экс-начальница отдела лицензирования, стандартизации и контроля качества медицинской помощи Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Липецкой области незаконно получила от проверяемого лица взятку в виде безвозмездного оказания ей стоматологических услуг на общую сумму 40 580 рублей.





Напомним, в феврале экс-начальницу отдела лицензирования, стандартизации и контроля качества медицинской помощи Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Липецкой области Полину Евтушевскую признали виновной совершении преступления по части 3 статьи 290 УК РФ, то есть в получении взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за незаконные действия в пользу взяткодателя в значительном размере. «Взятку зубами» стоматолог предоставил чиновнице за нужное ему экспертное заключение на жалобу недовольного его работой липчанина. Этим недовольным клиентом стоматолога был бывший гендиректор АО «Липецкцемент» Борис Чумарин.



Экс-руководитель крупного предприятия заплатил стоматологу Виталию Рогаткину 100 тысяч рублей за имплант, который не прижился. Но стоматолог не признал этот случай страховым и денег клиенту не вернул. Получив отказ, Борис Чумарин подал на клинику иск в суд, обратился с жалобами в разные инстанции. В областном управлении Росздравнадзора проверку данного случая поручили комиссии во главе с Полиной Евтушевской. В свою очередь, чиновница поручила проведение экспертизы врачу-стоматологу Елене Данько. Однако позже эксперт увидела в документе за своей подписью совсем другие выводы. Борис Чумарин заподозрил Евтушевскую в служебном подлоге. В следственном комитете пришли к выводу, что «Отличница здравоохранения РФ» Полина Евтушевская пригласила к себе на прием того самого врача Рогаткина и дала ему понять, что в силах смягчить выводы эксперта, а между чиновницей и стоматологом была достигнута договоренность: за нужный ему вывод он будет бесплатно ее лечить.



- При проведении внеплановой проверки по обращению женщины выяснилось, что она незаконно получила от проверяемого лица взятку в виде безвозмездного оказания ей стоматологических услуг на общую сумму 40 580 рублей, - отмечает пресс-служба прокуратуры. - Приговором Октябрьского суда Липецка сотрудницу Росздравнадзора приговорили к штрафу в доход государств в размере 700 тысяч рублей с лишением права в течение 3 лет заниматься должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, наделенные организационно-распорядительными полномочиями.



Осужденная не согласилась с таким приговором и обжаловала его в кассационном порядке, но 14 октября Первый кассационный суд общей юрисдикции признал приговор Октябрьского районного суда Липецка законным и обоснованным, а жалобу осужденной – не подлежащей удовлетворению.



Добавим, что ранее Полина Евтушевская



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, 14 октября Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор должностному лицу территориального органа Росздравнадзора, признанному виновным во взяточничестве.Напомним, в феврале экс-начальницу отдела лицензирования, стандартизации и контроля качества медицинской помощи Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Липецкой области Полину Евтушевскую признали виновной совершении преступления по части 3 статьи 290 УК РФ, то есть в получении взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за незаконные действия в пользу взяткодателя в значительном размере. «Взятку зубами» стоматолог предоставил чиновнице за нужное ему экспертное заключение на жалобу недовольного его работой липчанина. Этим недовольным клиентом стоматолога был бывший гендиректор АО «Липецкцемент» Борис Чумарин.Экс-руководитель крупного предприятия заплатил стоматологу Виталию Рогаткину 100 тысяч рублей за имплант, который не прижился. Но стоматолог не признал этот случай страховым и денег клиенту не вернул. Получив отказ, Борис Чумарин подал на клинику иск в суд, обратился с жалобами в разные инстанции. В областном управлении Росздравнадзора проверку данного случая поручили комиссии во главе с Полиной Евтушевской. В свою очередь, чиновница поручила проведение экспертизы врачу-стоматологу Елене Данько. Однако позже эксперт увидела в документе за своей подписью совсем другие выводы. Борис Чумарин заподозрил Евтушевскую в служебном подлоге. В следственном комитете пришли к выводу, что «Отличница здравоохранения РФ» Полина Евтушевская пригласила к себе на прием того самого врача Рогаткина и дала ему понять, что в силах смягчить выводы эксперта, а между чиновницей и стоматологом была достигнута договоренность: за нужный ему вывод он будет бесплатно ее лечить.- При проведении внеплановой проверки по обращению женщины выяснилось, что она незаконно получила от проверяемого лица взятку в виде безвозмездного оказания ей стоматологических услуг на общую сумму 40 580 рублей, - отмечает пресс-служба прокуратуры. - Приговором Октябрьского суда Липецка сотрудницу Росздравнадзора приговорили к штрафу в доход государств в размере 700 тысяч рублей с лишением права в течение 3 лет заниматься должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, наделенные организационно-распорядительными полномочиями.Осужденная не согласилась с таким приговором и обжаловала его в кассационном порядке, но 14 октября Первый кассационный суд общей юрисдикции признал приговор Октябрьского районного суда Липецка законным и обоснованным, а жалобу осужденной – не подлежащей удовлетворению.Добавим, что ранее Полина Евтушевская уже безуспешно обжаловала приговор в областном суде