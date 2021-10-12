Липецкой закусочной грозит полумиллионный штраф

В Липецке продолжаются проверки соблюдения антиковидных требований.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, сегодня в закусочной на площади Металлургов выявили нарушения антиковидных требований, установленных постановлением администрации Липецкой области № 159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Липецкой области». В отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». По этой статье ему грозит предупреждение или штраф от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.



Кроме того, в ходе осмотра закусочной там обнаружили водку, а лицензии на продажу алкогольной продукции у предпринимателя нет. Там же нашли немаркированную табачную продукцию.



Водка и сигареты изъяты до рассмотрения административных дел. За незаконный оборот алкогольной и табачной продукции предприниматель может получить несколько штрафов, суммарный размер которых составит свыше 500 000 рублей.



Кроме того, сотрудниками управления выявлены нарушения постановления № 159 в кафе на улице Студеновская, а также на автомойке на улице Катукова.

