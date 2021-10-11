Происшествия
7 минут назад
«Нива» легла на бок после столкновения с «Вестой»
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ДТП произошло на площади Мира.
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Днем 11 октября в Липецке на площади Мира после столкновения с «Ладой Вестой» на бок перевернулся автомобиль «Нива Шевроле».
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель «Весты» не предоставил преимущества в движении внедорожнику, что и привело к столкновению.
- На данный момент за медицинской помощью никто из участников ДТП не обращался, - рассказали в пресс-службе УМВД.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель «Весты» не предоставил преимущества в движении внедорожнику, что и привело к столкновению.
- На данный момент за медицинской помощью никто из участников ДТП не обращался, - рассказали в пресс-службе УМВД.
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