Происшествия
8 минут назад
В Грязях горел автомобиль
Напротив дома №2 на улице Гагарина загорелся автомобиль «Газель».
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, 24 сентября в 14:48 в Грязях напротив дома №2 на улице Гагарина загорелся автомобиль «Газель». На возгорание выезжало одно пожарное отделение.
Огнём были повреждены моторный отсек и лакокрасочное покрытие автомобиля на площади один квадратный метр.
По предварительной версии, причиной пожара мог стать поджог.
Огнём были повреждены моторный отсек и лакокрасочное покрытие автомобиля на площади один квадратный метр.
По предварительной версии, причиной пожара мог стать поджог.