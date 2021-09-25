Происшествия

8 минут назад

В Грязях горел автомобиль

43
#пожар #МЧС
В Грязях горел автомобиль

Напротив дома №2 на улице Гагарина загорелся автомобиль «Газель».

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, 24 сентября в 14:48 в Грязях напротив дома №2 на улице Гагарина загорелся автомобиль «Газель». На возгорание выезжало одно пожарное отделение.

Огнём были повреждены моторный отсек и лакокрасочное покрытие автомобиля на площади один квадратный метр.

По предварительной версии, причиной пожара мог стать поджог.
43
#пожар #МЧС

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