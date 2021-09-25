В Грязях горел автомобиль

Напротив дома №2 на улице Гагарина загорелся автомобиль «Газель».

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, 24 сентября в 14:48 в Грязях напротив дома №2 на улице Гагарина загорелся автомобиль «Газель». На возгорание выезжало одно пожарное отделение.



Огнём были повреждены моторный отсек и лакокрасочное покрытие автомобиля на площади один квадратный метр.



По предварительной версии, причиной пожара мог стать поджог.