Спасатели помогли пожилой паре попасть в запертый дом.

«Мы замерзаем, а дверь в квартиру не открывается» – с таким призывом о помощи в ЕДДС Лев-Толстовского района позвонили пенсионеры из села Топки. Как сообщает пресс-служба Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области, сегодня в Лев-Толстовском районе около 10:40 пожилые женщина и мужчина по возвращению домой не смогли открыть замок. Промучившись какое-то время возле запертой двери, они позвонили в экстренные службы.



На место приехали спасатели отдельного пожарно-спасательного поста села Топки Лев-Толстовского района Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области. С помощью слесарных инструментов без повреждений металлической двери спасатели быстро смогли открыть замок и впустить жильцов в дом.



Фото пресс-службы УГПСС Липецкой области

