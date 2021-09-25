Происшествия

44 минуты назад

«Мы замерзаем, а дверь в квартиру не открывается»

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#УГПСС
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«Мы замерзаем, а дверь в квартиру не открывается»

Спасатели помогли пожилой паре попасть в запертый дом.

«Мы замерзаем, а дверь в квартиру не открывается» – с таким призывом о помощи в ЕДДС Лев-Толстовского района позвонили пенсионеры из села Топки. Как сообщает пресс-служба Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области, сегодня в Лев-Толстовском районе около 10:40 пожилые женщина и мужчина по возвращению домой не смогли открыть замок. Промучившись какое-то время возле запертой двери, они позвонили в экстренные службы.

На место приехали спасатели отдельного пожарно-спасательного поста села Топки Лев-Толстовского района Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области. С помощью слесарных инструментов без повреждений металлической двери спасатели быстро смогли открыть замок и впустить жильцов в дом.

Фото пресс-службы УГПСС Липецкой области
2 673
#УГПСС
2

Комментарии (3)

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МЧС

19 минут назад
Или у них другая компания?, вы тоже замёрзли??? Тогда мы едем к вам
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Или у них другая компания?

32 минуты назад
А когда же они начали звонить? Я лично до ЕДДС не могу дозвониться неделю. Автоответчик и по окончанию короткие гудки.
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