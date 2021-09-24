Без отопления в Липецке около 200 домов, к вечеру тепло должно прийти во все квартиры

Как сообщили в городском департаменте ЖКХ, энергетики завершают подачу тепла в дома Липецка. За четыре с половиной дня отопление подано в 2700 липецких домов, или 93% от общего количества всех МКД города.

Примерно в 20 домов выявлены проблемы. Где-то отмечается неравномерный прогрев радиаторов в разных комнатах, где-то из-за порывов остаются холодными отдельные стояки.



Несмотря на это, в мэрии заверяют – к вечеру тепло подадут во все многоквартирные дома Липецка, в том числе в 115 домов, у которых нет управляющих организаций. На протяжении всего отопительного сезона их обслуживанием будет заниматься аварийно-диспетчерская служба, работающая на базе липецкого водоканала. При этом на окончательную настройку систем у ресурсоснабжающих организаций и жилищных служб уйдет около месяца, за это время они выполнят наладку гидравлического режима по зимнему варианту, проведут корректировку и регулировку.



Если тепло так и не пришло в квартиру, следует обращаться в Единую диспетчерскую службу по телефону 8(800)450-48-48 или управляющую компанию (её номер указан на квитанции по содержанию и ремонту жилья). При порыве на внешних сетях – в ЕДС, ПАО «Квадра» (30-66-66) или АО «ЛГЭК» (23-61-75). Если проблему не решают, следует обратиться в Госжилинспекцию (22-13-16) или в департамент ЖКХ (22-95-27).



