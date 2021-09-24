Общество

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Без отопления в Липецке около 200 домов, к вечеру тепло должно прийти во все квартиры

10 581
#теплоснабжение
Без отопления в Липецке около 200 домов, к вечеру тепло должно прийти во все квартиры

Как сообщили в городском департаменте ЖКХ, энергетики завершают подачу тепла в дома Липецка. За четыре с половиной дня отопление подано в 2700 липецких домов, или 93% от общего количества всех МКД города. 

Примерно в 20 домов выявлены проблемы. Где-то отмечается неравномерный прогрев радиаторов в разных комнатах, где-то из-за порывов остаются холодными отдельные стояки.

Несмотря на это, в мэрии заверяют – к вечеру тепло подадут во все многоквартирные дома Липецка, в том числе в 115 домов, у которых нет управляющих организаций. На протяжении всего отопительного сезона их обслуживанием будет заниматься аварийно-диспетчерская служба, работающая на базе липецкого водоканала. При этом на окончательную настройку систем у ресурсоснабжающих организаций и жилищных служб уйдет около месяца, за это время они выполнят наладку гидравлического режима по зимнему варианту, проведут корректировку и регулировку.

Если тепло так и не пришло в квартиру, следует обращаться в Единую диспетчерскую службу по телефону 8(800)450-48-48 или управляющую компанию (её номер указан на квитанции по содержанию и ремонту жилья). При порыве на внешних сетях – в ЕДС, ПАО «Квадра» (30-66-66) или АО «ЛГЭК» (23-61-75). Если проблему не решают, следует обратиться в Госжилинспекцию (22-13-16) или в департамент ЖКХ (22-95-27).

10 581
#теплоснабжение

Комментарии (10)

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ннн

11 минут назад
зачем давать когда 27 опять жара и отопление улицы за бешеные деньги перерасчетов квадра не делает не царское дело.
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А

16 минут назад
Нафига оно нужно? Вот дали его и тут же пришлось перекрыть батареи. Сколько квадра отстегнула администрации за это решение?
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Гость

18 минут назад
До пятницы тянули кота за хвост, потому что можно было, в пятницу у них авария, а в субботу и воскресенье выходной. Вот так у нас и делают.
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Гость

24 минуты назад
Депутатская 54 - отопления нет
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24 мкрн

26 минут назад
Катукова 34 нет отопления, хотя в ЖЕКе говорят, что давно подали. Придем и отладим оборудование. Вот уже неделю идут! Впереди выходные, значит, снова мерзнуть. Зато квитанции принесут как всем
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А поставщики здесь не причём.

41 минуту назад
Отличная новость к концу пятницы а завтро суббота. И у кого небыло отопления или пробки воздушные то могут и подождать до понедельника или вторника как раскочаются и среогируют УК. У многих или почти у всех ЖЕКов завтро и после завтра выходной.
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Ха-ха три раза

41 минуту назад
ул. Плеханова, 35 обещали не раньше завтрашнего дня. УК "Малахит" отвечает.
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Гость

43 минуты назад
Сокол,Ушинского отопления до сих пор нет.горячей воды тоже.
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1

59 минут назад
Включают один стояк из трёх, а плату возьмут за весь месяц по полной.....
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граф Де Ля Фер

сегодня, 16:20
Так 20 или 200?
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