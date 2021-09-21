Липецкая полиция проверит сообщение о мужчине с мешочком с кровью

В ситуации разбирается отдел полиции №6.

По липецким соцсетям разлетается сообщение о мужчине, который пугает женщин в районе ЛТЗ и Новолипецка.



- В районе кольца ЛТЗ мужчина подошёл сзади, хотел напасть, просил приоткрыть окно в машине, в кармане нож рукоятка, куртка вся в каплях крови, у него целлофановый мешочек с собой, который наполовину кровью наполнен, - пишет автор снимков. - Глаза стеклянные, аккуратно, люди!



- Месяц назад его видела, - отмечает уже другая девушка. - Стояла на стоянке на улице Металлургов, вижу, идёт с пакетиком крови, глаза стеклянные, сам в крови. Направился ко мне. Успела закрыть стёкла и по газам, он успел кулаком по стеклу долбануть. Перепугал жуть как!



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, заявлений в полицию от напуганных липчанок пока не поступало, но отдел полиции №6 по городу Липецку тщательно изучит все сообщения в соцсетях и проведёт проверку по данному факту.