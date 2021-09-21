Происшествия

37 минут назад

Липецкая полиция проверит сообщение о мужчине с мешочком с кровью

8 1729
#хулиганство
5
Липецкая полиция проверит сообщение о мужчине с мешочком с кровью

В ситуации разбирается отдел полиции №6.

По липецким соцсетям разлетается сообщение о мужчине, который пугает женщин в районе ЛТЗ и Новолипецка.

- В районе кольца ЛТЗ мужчина подошёл сзади, хотел напасть, просил приоткрыть окно в машине, в кармане нож рукоятка, куртка вся в каплях крови, у него целлофановый мешочек с собой, который наполовину кровью наполнен, - пишет автор снимков. - Глаза стеклянные, аккуратно, люди!

- Месяц назад его видела, - отмечает уже другая девушка. - Стояла на стоянке на улице Металлургов, вижу, идёт с пакетиком крови, глаза стеклянные, сам в крови. Направился ко мне. Успела закрыть стёкла и по газам, он успел кулаком по стеклу долбануть. Перепугал жуть как!

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, заявлений в полицию от напуганных липчанок пока не поступало, но отдел полиции №6 по городу Липецку тщательно изучит все сообщения в соцсетях и проведёт проверку по данному факту.
8 1729
#хулиганство
5

Комментарии (9)

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Алкаш

5 минут назад
Если он женат и его видят только раз месяц в крови, то понятно у кого он кровь берёт.
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Перри Мейсон

8 минут назад
Борец с коррупцией проводит акцию протеста...
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Нонка

9 минут назад
О как -испугал !
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анон

13 минут назад
это же новый липецкий пранкер! пэрри мэйсон перелогинься
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вася

15 минут назад
найти и обезвредить, пусть признается во всех висяках
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следствие ведут Колобки

16 минут назад
Ох , уж эти женщины! Чего они только не придумают , лишь бы привлечь к себе внимание !!
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зимой и летом одним цветом

27 минут назад
Судя по кольцу на пальце - музчинка женат. Приличных липецких дам такие не интересуют.
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Анюта

27 минут назад
Может заколбасил кого ? Кровища то откуда?
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