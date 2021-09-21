Политика

сегодня, 11:12

Лидер партийного списка «Справедливой России» Евдокия Бычкова передаст мандат депутата облсовета Ларисе Ксенофонтовой

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#выборы #партии
Лидер партийного списка «Справедливой России» Евдокия Бычкова передаст мандат депутата облсовета Ларисе Ксенофонтовой

Будущее нескольких мандатов депутатов Липецкого областного Совета решится в ближайшее время.

Как сообщал GOROD48, сегодня на заседании избирательной комиссии Липецкой области стало известно число мест в облсовете, которые получат партии, преодолевшие на выборах пятипроцентный барьер. Это «Единая Россия» с результатом  46,53%, КПРФ – 19,62%, ЛДПР – 8,25%, «Справедливая Россия – За правду» – 6,44%, «Новые люди» – 5,05%, партия Пенсионеров – 5,21%.

Единороссы получили семь мандатов, коммунисты – три, либерал-демократы, «Новые люди», эсеры и пенсионеры – по одному мандату. 

Первым в списке регионального ЛДПР на выборы в Липецкий облсовет традиционно шел лидер партии Владимир Жириновский. Он должен получить мандат депутата облсовета, но как было уже не раз, передаст его кому-то из липецких однопартийцев.  

Лидер списка единороссов - глава области Игорь Артамонов. Следом за ним в списке находятся Павел Путилин, Дмитрий Аверов, Равиль Анутов, Владимир Богодухов и Владимир Архипенко, Максим Кавджарадзе. Судьбу мандатов лидеров списка, реготделение «Единой России» решит в ближайшее время.

КПРФ по партспискам в облсовете будут представлять Сергей Токарев, Николай Быковских и Валентина Хромовская. 

Список «Партии пенсионеров» возглавляла Людмила Яськова, она и станет депутатом областного Совета от этой партии. Лидер списка «Справедливой России» Евдокия Бычковапередаст свой мандат Ларисе Ксенофонтовой, а сама останется депутатом горсовета. Об этом  GOROD48 рассказала Лариса Ксенофонтова. От партии «Новые люди» в областной Совет прошла Юлия Соловьева.

Остальные места в областном совете займут победители выборов в одномандатных округах.




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#выборы #партии

Комментарии (8)

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Антисоветчик

28 минут назад
ЛипецкТлен, ну как Вам сказать.... я вместе с ней собирал подписи на МЖК, хорошая девушка, я правда от другой партии шёл а выборы. Но тем не менее, могу сказать, что я голосовал за неё, осенью прошлого года, и сильно расстроился, что она не прошла, я правда тоже не прошёл...И договаривались мы с избирателями....Но не договорились
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ЛипецкТлен

48 минут назад
Антисоветчик, "не прокатило" какая точная формулировка!) я бы сказал что не договорилась тогда, но договорилась сейчас)
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Пенсионер

57 минут назад
Кто такой Максим Кавтарадзе?
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Бычковой- ну и зря

сегодня, 11:50
Ксенофонтова никака. Лучше бы Бычкова пошла в облсовет. Надо давно поменять Ксенофонтову.Хватит уже отбывать номер.
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так

сегодня, 11:45
получается в облсовете у Единой России нет большинства? веселый у нас пырламент получился, шоу маст гоу он!
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Клава или Дуся

сегодня, 11:43
Доделай,то что наворочила на детской площадке возле школы 35.
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Избиратели

сегодня, 11:36
Быстрее делите мандаты и приступайте к работе. Все ваши мысли должны быть только о нас!
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Антисоветчик

сегодня, 11:36
Мои поздравления Юлии Соловьевой. Замечательная, целеустремлённая девушка. Не прокатило на муниципальных выборах, не сдалась и прошла в региональный парламент. Так держать Юлия!
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