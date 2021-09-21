Политика
сегодня, 11:12
Лидер партийного списка «Справедливой России» Евдокия Бычкова передаст мандат депутата облсовета Ларисе Ксенофонтовой
Будущее нескольких мандатов депутатов Липецкого областного Совета решится в ближайшее время.
Как сообщал GOROD48, сегодня на заседании избирательной комиссии Липецкой области стало известно число мест в облсовете, которые получат партии, преодолевшие на выборах пятипроцентный барьер. Это «Единая Россия» с результатом 46,53%, КПРФ – 19,62%, ЛДПР – 8,25%, «Справедливая Россия – За правду» – 6,44%, «Новые люди» – 5,05%, партия Пенсионеров – 5,21%.
Единороссы получили семь мандатов, коммунисты – три, либерал-демократы, «Новые люди», эсеры и пенсионеры – по одному мандату.
Первым в списке регионального ЛДПР на выборы в Липецкий облсовет традиционно шел лидер партии Владимир Жириновский. Он должен получить мандат депутата облсовета, но как было уже не раз, передаст его кому-то из липецких однопартийцев.
Лидер списка единороссов - глава области Игорь Артамонов. Следом за ним в списке находятся Павел Путилин, Дмитрий Аверов, Равиль Анутов, Владимир Богодухов и Владимир Архипенко, Максим Кавджарадзе. Судьбу мандатов лидеров списка, реготделение «Единой России» решит в ближайшее время.
КПРФ по партспискам в облсовете будут представлять Сергей Токарев, Николай Быковских и Валентина Хромовская.
Список «Партии пенсионеров» возглавляла Людмила Яськова, она и станет депутатом областного Совета от этой партии. Лидер списка «Справедливой России» Евдокия Бычковапередаст свой мандат Ларисе Ксенофонтовой, а сама останется депутатом горсовета. Об этом GOROD48 рассказала Лариса Ксенофонтова. От партии «Новые люди» в областной Совет прошла Юлия Соловьева.
Остальные места в областном совете займут победители выборов в одномандатных округах.
Единороссы получили семь мандатов, коммунисты – три, либерал-демократы, «Новые люди», эсеры и пенсионеры – по одному мандату.
Первым в списке регионального ЛДПР на выборы в Липецкий облсовет традиционно шел лидер партии Владимир Жириновский. Он должен получить мандат депутата облсовета, но как было уже не раз, передаст его кому-то из липецких однопартийцев.
Лидер списка единороссов - глава области Игорь Артамонов. Следом за ним в списке находятся Павел Путилин, Дмитрий Аверов, Равиль Анутов, Владимир Богодухов и Владимир Архипенко, Максим Кавджарадзе. Судьбу мандатов лидеров списка, реготделение «Единой России» решит в ближайшее время.
КПРФ по партспискам в облсовете будут представлять Сергей Токарев, Николай Быковских и Валентина Хромовская.
Список «Партии пенсионеров» возглавляла Людмила Яськова, она и станет депутатом областного Совета от этой партии. Лидер списка «Справедливой России» Евдокия Бычковапередаст свой мандат Ларисе Ксенофонтовой, а сама останется депутатом горсовета. Об этом GOROD48 рассказала Лариса Ксенофонтова. От партии «Новые люди» в областной Совет прошла Юлия Соловьева.
Остальные места в областном совете займут победители выборов в одномандатных округах.
Антисоветчик
ЛипецкТлен
Пенсионер
Бычковой- ну и зря
так
Клава или Дуся
Избиратели
Антисоветчик