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На белорусско-польской границе найдено тело женщины
На участке белорусско-польской границы в районе Августовского канала был обнаружен труп женщины. Об этом сообщает РЕН ТВ. Погибшую нашли в районе Августовского канала.
Рядом с погибшей находились трое детей в возрасте от 7 до 15 лет, пожилая женщина и мужчина, которые были гражданами Ирака. Детям сейчас оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
По словам мужа женщины, польские силовики привезли их к границе на машине и под угрозами вытолкнули на белорусскую сторону. По его словам, взрослые и дети были босиком. Более того, на призывы о помощи польские силовики не реагировали.
Следователи выясняют все обстоятельства гибели женщины. Следствие не исключает версию наступления смерти от переохлаждения.
Рядом с погибшей находились трое детей в возрасте от 7 до 15 лет, пожилая женщина и мужчина, которые были гражданами Ирака. Детям сейчас оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
По словам мужа женщины, польские силовики привезли их к границе на машине и под угрозами вытолкнули на белорусскую сторону. По его словам, взрослые и дети были босиком. Более того, на призывы о помощи польские силовики не реагировали.
Следователи выясняют все обстоятельства гибели женщины. Следствие не исключает версию наступления смерти от переохлаждения.