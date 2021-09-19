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сегодня, 21:15

На белорусско-польской границе найдено тело женщины

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На участке белорусско-польской границы в районе Августовского канала был обнаружен труп женщины. Об этом сообщает РЕН ТВ. Погибшую нашли в районе Августовского канала.

Рядом с погибшей находились трое детей в возрасте от 7 до 15 лет, пожилая женщина и мужчина, которые были гражданами Ирака. Детям сейчас оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

По словам мужа женщины, польские силовики привезли их к границе на машине и под угрозами вытолкнули на белорусскую сторону. По его словам, взрослые и дети были босиком. Более того, на призывы о помощи польские силовики не реагировали.

Следователи выясняют все обстоятельства гибели женщины. Следствие не исключает версию наступления смерти от переохлаждения.
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