сегодня, 17:30
В Липецкой области дождливо, ветрено и до +14
В ближайшие сутки с приближением циклона с юго-запада в Липецкой области пройдут кратковременные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 8 градусов тепла, что на 3 градуса ниже климатической нормы.
В Липецке облачно, кратковременные дожди. Температура ночью составит от +4 до +6 градусов, днем будет от +10 до +12 градусов.
День 19 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1949 году – 2 градуса мороза.