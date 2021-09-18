В Липецкой области дождливо, ветрено и до +14

В ближайшие сутки с приближением циклона с юго-запада в Липецкой области пройдут кратковременные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 8 градусов тепла, что на 3 градуса ниже климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 сентября в Липецкой области облачно, кратковременные дожди. Ветер восточный, 8-13 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью составит от +3 до +8 градусов, днем будет от +9 до +14 градусов.



В Липецке облачно, кратковременные дожди. Температура ночью составит от +4 до +6 градусов, днем будет от +10 до +12 градусов.



День 19 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1949 году – 2 градуса мороза.