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вчера, 12:35

Президент Украины заявил о вероятности полномасштабной войны с Россией

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#война #Украина #Россия #Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что существует риск разворачивания полномасштабной войны с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский допускает вероятность полноценной войны с Россией и считает, что это было бы "наибольшей ошибкой", - заявил он в ходе форума YES Brainstorming.

Отвечая на вопрос модератора дискуссии о возможности полноценной войны с Россией, Зеленский заявил: "Считаю, может быть".

"Потенциал в этой теме есть. <...> Это будет самой большой ошибкой России, после этого никогда не будет существовать соседства между Россией, Украиной, Белоруссией", — ответил украинский лидер.

По его словам, страны стали врагами из-за действий РФ в медиаполе.

"Проблема в том, что информационная политика России на сегодня, она о неуважении к самостоятельности Украины. И проблема не в выборе того или другого политтехнолога, который ввел этот нарратив про "русский мир" и так далее, а в том, что отношение украинского народа к русским после этого сломалось. Отношений нет", — отметил глава украинского государства.

Говоря об отношении к Владимиру Путину, он заявил, что "не хватает времени думать о нем".

"Пусть его страна и он не обижаются. Меня больше интересует, можем ли мы предметно встретиться. Не декларативно, как он делает с некоторыми странами, а действительно встретиться более предметно, чем это было на первой встрече в "нормандском формате", — добавил Зеленский.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба ранее сказал, что они готовы ко встрече двух лидеров, но полагает, будто Москва ее избегает. Представитель президента России Дмитрий Песков отметил, что Путин четко подтвердил свою заинтересованность, так как отношения между странами надо исправлять, однако "взаимной политической воли из Киева не видно", - передает РИА Новости.

Украинские власти и ранее заявляли о некоей угрозе, которая якобы исходит со стороны России. В свою очередь в Москве подчеркивают отсутствие каких-либо намерений применять силовые методы. В частности, 6 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что силовые методы не будут применяться для защиты русскоязычных граждан на Украине, эта проблема решается в рамках работы с международными организациями, - передает ТАСС.
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#война #Украина #Россия #Зеленский

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