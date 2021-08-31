В Липецке две машины облили похожим на кислоту раствором

Владельцы машин обратились в полицию.

Сегодня ночью в Липецке во дворе домов №33/2 и 33/3 на улице Космонавтов два автомобиля облили съедающим краску раствором .





























- Пострадали две машины, моя и мужа: «Фольксваген Поло» и «Митсубиси Аутлендер», - рассказала GOROD48 липчанка Екатерина. - Автомобили ночью облили неизвестным раствором, похожим на смесь кислоты и масла или электролит. Запах у этой жидкости очень сильный и неприятный, а сама она едкая: когда машины начали мыть, стала оползать краска.





















Семья уже обратилась с заявлением в отдел полиции №8.





- Информация зарегистрирована, проверку по данному факту будет осуществлять служба участковых уполномоченных отдела полиции №8, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.



- Две машины нам теперь нужно полностью красить, иначе по весне они начнут ржаветь, - посетовала потерпевшая Екатерина. - Проело все до металла!