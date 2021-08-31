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В Липецке две машины облили похожим на кислоту раствором

10 1692
#автомобиль #порча имущества
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В Липецке две машины облили похожим на кислоту раствором

Владельцы машин обратились в полицию.

Сегодня ночью в Липецке во дворе домов №33/2 и 33/3 на улице Космонавтов два автомобиля облили съедающим краску раствором .

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- Пострадали две машины, моя и мужа: «Фольксваген Поло» и «Митсубиси Аутлендер», - рассказала GOROD48 липчанка Екатерина. - Автомобили ночью облили неизвестным раствором, похожим на смесь кислоты и масла или электролит. Запах у этой жидкости очень сильный и неприятный, а сама она едкая: когда машины начали мыть, стала оползать краска.

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Семья уже обратилась с заявлением в отдел полиции №8.

- Информация зарегистрирована, проверку по данному факту будет осуществлять служба участковых уполномоченных отдела полиции №8, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

- Две машины нам теперь нужно полностью красить, иначе по весне они начнут ржаветь, - посетовала потерпевшая Екатерина. - Проело все до металла!
10 1692
#автомобиль #порча имущества
2

Комментарии (10)

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КузьмичЬ

14 минут назад
Похоже что не платят кредиты.
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Смех да и только

15 минут назад
Странно, что обе машины в одних руках. Видимо, долго просили не парковать по-уродски.
ответить

Денис

34 минуты назад
Мужик, деревенщина продолжает бросать свои помойки где попало без присмотра.
ответить

1

41 минуту назад
Чехольчик надо было надеть. Всё дешевле, чем красить.
ответить

Мужик

45 минут назад
Деревенщина продолжает кудахтать про гаражи
ответить

Роман

46 минут назад
Управдом - друг человека, это ты так решил?
ответить

Химик-технолог

48 минут назад
может это от выбросов с завода ?
ответить

Управдом - друг человека

52 минуты назад
Владимир, а во дворе НЕЛЬЗЯ ставить машины!
ответить

Владимир

56 минут назад
Машины во дворе ставить стало небезопасно
ответить

Манагер

59 минут назад
Кому-то перешли дорогу. Ну или дела любовные....
ответить

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