Происшествия
сегодня, 14:47
В Липецке две машины облили похожим на кислоту раствором
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Владельцы машин обратились в полицию.
Сегодня ночью в Липецке во дворе домов №33/2 и 33/3 на улице Космонавтов два автомобиля облили съедающим краску раствором .
- Пострадали две машины, моя и мужа: «Фольксваген Поло» и «Митсубиси Аутлендер», - рассказала GOROD48 липчанка Екатерина. - Автомобили ночью облили неизвестным раствором, похожим на смесь кислоты и масла или электролит. Запах у этой жидкости очень сильный и неприятный, а сама она едкая: когда машины начали мыть, стала оползать краска.
Семья уже обратилась с заявлением в отдел полиции №8.
- Информация зарегистрирована, проверку по данному факту будет осуществлять служба участковых уполномоченных отдела полиции №8, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
- Две машины нам теперь нужно полностью красить, иначе по весне они начнут ржаветь, - посетовала потерпевшая Екатерина. - Проело все до металла!
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