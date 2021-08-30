На въездах в Липецк устанавливают новые знаки фотовидеофиксации нарушений ПДД

Согласно изменениям внесенным в действующее законодательство, вместо существующих табличек дополнительной информации 8.23 «Фотовидеофиксация» на въездах в Липецк устанавливаются новые знаки «Фотовидеофиксация».

Как пояснили в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка, новые знаки устанавливают только на въездах в населенный пункт, однако действуют они на всей его территории.- Таблички, обозначающие камеры фото- и видеофиксацию, установленные ранее на многих улицах Липецка, сейчас демонтируем. Они перестают действовать с 1 сентября, - сообщили в департаменте.Новый знак может устанавливаться самостоятельно, тогда как старый - табличка - устанавливался только вместе с другими знаками.



