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На въездах в Липецк устанавливают новые знаки фотовидеофиксации нарушений ПДД

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#дорожные знаки
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На въездах в Липецк устанавливают новые знаки фотовидеофиксации нарушений ПДД

Согласно изменениям внесенным в действующее законодательство, вместо существующих табличек дополнительной информации 8.23 «Фотовидеофиксация» на въездах в Липецк устанавливаются новые знаки «Фотовидеофиксация».

Как пояснили в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка, новые знаки устанавливают только на въездах в населенный пункт, однако действуют они на всей его территории.

- Таблички, обозначающие камеры фото- и видеофиксацию, установленные ранее на многих улицах Липецка, сейчас демонтируем. Они перестают действовать с 1 сентября, - сообщили в департаменте.

Новый знак может устанавливаться самостоятельно, тогда как старый - табличка - устанавливался только вместе с другими знаками.

Фото пресс-службы администрации Липецка.



939
#дорожные знаки
1

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