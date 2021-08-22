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В Липецке развернули огромный триколор

12 361
#триколор #День флага
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В Липецке развернули огромный триколор

Флаг раскрыли в рамках акции на площади Театральной.

22 августа на лестнице у площади Театральной под звуки гимна России развернули триколор. В мероприятии приняли участие волонтеры и липецкий духовой оркестр, сообщает пресс-служба мэрии Липецка.

- Когда мы смотрим на флаг, вспоминаем подвиги наших предков, осознаем себя гражданами великой страны и чувствуем ответственность за ее будущее, поэтому в этот праздничный день мы не смогли остаться в стороне и решили организовать флешмоб, - поделился волонтер Владислав Шаврин. 

Также сегодня гостям Нижнего парка раздадут символ праздника – ленточки-триколоры. Более тысячи лент волонтеры вручили липчанам еще вчера – их раздавали в торговых центрах и парках.

В 2021 году в связи с осложненной эпидемиологической обстановкой мероприятия, посвященные Дню Государственного флага, пройдут в онлайн-формате.
12 361
#триколор #День флага
1

Комментарии (12)

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дед

3 минуты назад
Драмтеатр и лестница к нему построены советскими строителями,построены на века!Сразу видна мощь и советское качество,не то,что сейчас,любой объект разваливается после зимы.
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Коммунист

3 минуты назад
Галина, капитализм..
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Галина

6 минут назад
Молодые, а уже крепостные (
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60+

15 минут назад
Для этих тупых которые не знают историю отечественной войны может это и праздник ! Но не для нас рождённых и присягавших СССР .
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Иван

17 минут назад
Не развертывать флаги надо, а приспускать. Развалили мощную страну, чему тут радоваться.
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Сергей

17 минут назад
Бедалажки
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док

35 минут назад
Всех с праздником ! С Днём российского флага !
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Расскажи нам волонтёр

46 минут назад
Какие подвиги совершили твои предки под этим флагом?
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где-где

47 минут назад
святой триколор всех микробов и иноагентов побивает
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Позорное

49 минут назад
Двуличие власти.
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