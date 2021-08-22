Общество
сегодня, 13:57
В Липецке развернули огромный триколор
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Флаг раскрыли в рамках акции на площади Театральной.
22 августа на лестнице у площади Театральной под звуки гимна России развернули триколор. В мероприятии приняли участие волонтеры и липецкий духовой оркестр, сообщает пресс-служба мэрии Липецка.
- Когда мы смотрим на флаг, вспоминаем подвиги наших предков, осознаем себя гражданами великой страны и чувствуем ответственность за ее будущее, поэтому в этот праздничный день мы не смогли остаться в стороне и решили организовать флешмоб, - поделился волонтер Владислав Шаврин.
Также сегодня гостям Нижнего парка раздадут символ праздника – ленточки-триколоры. Более тысячи лент волонтеры вручили липчанам еще вчера – их раздавали в торговых центрах и парках.
В 2021 году в связи с осложненной эпидемиологической обстановкой мероприятия, посвященные Дню Государственного флага, пройдут в онлайн-формате.
- Когда мы смотрим на флаг, вспоминаем подвиги наших предков, осознаем себя гражданами великой страны и чувствуем ответственность за ее будущее, поэтому в этот праздничный день мы не смогли остаться в стороне и решили организовать флешмоб, - поделился волонтер Владислав Шаврин.
Также сегодня гостям Нижнего парка раздадут символ праздника – ленточки-триколоры. Более тысячи лент волонтеры вручили липчанам еще вчера – их раздавали в торговых центрах и парках.
В 2021 году в связи с осложненной эпидемиологической обстановкой мероприятия, посвященные Дню Государственного флага, пройдут в онлайн-формате.
12 361
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