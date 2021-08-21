Происшествия
35 минут назад
Утреннее столкновение на улице Космонавтов записала камера наблюдения
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Столкновение автомобилей «Ниссан» и «Джили», которое произошло утром 21 августа в Липецке на улице Космонавтов записала камера наблюдения.
Напомним, что в аварии получила серьезные травмы 35-летняя пассажирка «Ниссана». По данным ГИБДД, водитель «Джили» выполнял маневр разворота, не пропустив «Ниссан».
Напомним, что в аварии получила серьезные травмы 35-летняя пассажирка «Ниссана». По данным ГИБДД, водитель «Джили» выполнял маневр разворота, не пропустив «Ниссан».
Животиков
Вот это олень
Ч,П,