Происшествия

35 минут назад

Утреннее столкновение на улице Космонавтов записала камера наблюдения

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#авария #ДТП
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Столкновение автомобилей «Ниссан» и «Джили», которое произошло утром 21 августа в Липецке на улице Космонавтов записала камера наблюдения. 

Напомним, что в аварии получила серьезные травмы 35-летняя пассажирка «Ниссана». По данным ГИБДД, водитель «Джили» выполнял маневр разворота, не пропустив  «Ниссан».
3 491
#авария #ДТП
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Комментарии (3)

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Животиков

2 минуты назад
пассажирка ниссана сидела на заднем сиденье не пристёгнутая
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Вот это олень

4 минуты назад
Там 40 знак висел, а нисан просто низко летел. Превышение скорости в разы будут учитывать?
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Ч,П,

12 минут назад
Судя по траектории был поворот ,а не разворот,кот разрешен при запрещенном повороте налево!
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