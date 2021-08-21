28-летняя липчанка упала с седьмого этажа и осталась жива

Женщина сломала ногу и получила ушиб позвоночника.





Ночью 21 августа в Липецке на улице Стаханова с седьмого этажа многоквартирного дома на крышу магазина упала 28-летняя женщина.



- На место падения женщины выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили свидетелей происшествия и выяснили, что женщина вышла покурить на балкон, неудачно облокотилась на ограждение и упала, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.



В результате падения женщина получила перелом ноги и ушиб позвоночника.



