Происшествия

35 минут назад

28-летняя липчанка упала с седьмого этажа и осталась жива

8 776
#падение с высоты

Женщина сломала ногу и получила ушиб позвоночника.

Ночью 21 августа в Липецке на улице Стаханова с седьмого этажа многоквартирного дома на крышу магазина упала 28-летняя женщина.

- На место падения женщины выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили свидетелей происшествия и выяснили, что женщина вышла покурить на балкон, неудачно облокотилась на ограждение и упала, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. 

В результате падения женщина получила перелом ноги и ушиб позвоночника.

8 776
#падение с высоты

Комментарии (9)

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Житель

5 минут назад
Курить надо в комнате, я всегда в комнате курю!
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Ну вот

10 минут назад
И начались традиционные полеты липчан с этажей и на автомобилях по выходным.Видимо в душе все курящие авиаторы.
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Игорь

13 минут назад
... поднялась и пошла за пивом?
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Липчанин

15 минут назад
Была бы трезвая насмерть разбилась
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Это

18 минут назад
Что же надо было такое курить,чтобы так неудачно облокотиться.
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У

21 минуту назад
Кошки девять жизней.Восемь она уже потратила.
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Мимлоходом

25 минут назад
Когда выпьешь, всегда курить тянет
ответить

555

25 минут назад
Вывод - бросай курить!
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