Происшествия
35 минут назад
28-летняя липчанка упала с седьмого этажа и осталась жива
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Женщина сломала ногу и получила ушиб позвоночника.
Ночью 21 августа в Липецке на улице Стаханова с седьмого этажа многоквартирного дома на крышу магазина упала 28-летняя женщина.
- На место падения женщины выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили свидетелей происшествия и выяснили, что женщина вышла покурить на балкон, неудачно облокотилась на ограждение и упала, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
В результате падения женщина получила перелом ноги и ушиб позвоночника.
- На место падения женщины выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили свидетелей происшествия и выяснили, что женщина вышла покурить на балкон, неудачно облокотилась на ограждение и упала, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
В результате падения женщина получила перелом ноги и ушиб позвоночника.
8 776
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