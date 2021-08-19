Общество

39 минут назад

Проверяющие снова заглянули в «Трибуну»

4 942
#кафе #проверка
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Проверяющие снова заглянули в «Трибуну»

И очень удивились тому, что администрация предприятия общественного питания не сделала выводы после недавнего визита прокуратуры.

Вчера специалисты управления потребрынка и ценовой политики проводили профилактические проверки работы предприятий общественного питания. Во время выезда они установили, что паб "Трибуна" продолжает работать после полуночи в нарушение антиковидного постановления региональной администрации.

- 19 августа сотрудниками управления в отношении предприятий, оказывающих услуги общественного питания, проводилось наблюдение на предмет соблюдения правил поведения в период пандемии, в том числе и на предмет осуществления деятельности после 00:00. В результате установлено, что кафе «Трибуна» проигнорировано требование законодательства. Заведение осуществляло свою деятельность, по данному факту сотрудниками управления возбуждено очередное административное дело по ст.20.6.1 КоАП РФ, - сообщили в управлении потребрынка. - Нарушителю грозит штраф до 300 000 рублей. 

Напомним, вечером во вторник, 17 августа, в ходе совместной проверки сотрудники областного управления потребительского рынка и ценовой политики, прокуратуры Советского района и липецкого управления Роспотребнадзора выявили массу нарушений в работе "Трибуны". Надзорными органами возбуждены административные дела. Ведется расследование выявленных нарушений. Прокуратура готовит иск в суд с требованием о приостановлении деятельности "Трибуны"до устранения нарушений по ст.6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».

4 942
#кафе #проверка
1

Комментарии (4)

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Всезнающий липчанин

11 минут назад
Проверяющим уж очень понравилось тамошнее пиво. Так что теперь будут заглядывать часто...
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Гость

11 минут назад
Закроют скоро этот тараканик, факт))
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Инстраграммчик почИтывать надо !

14 минут назад
ЖИВЬЁМ БРАТЬ ДЕМОНОВ ! )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Они

19 минут назад
Ложили на Ваши законы.
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