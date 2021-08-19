39 минут назад
Проверяющие снова заглянули в «Трибуну»
И очень удивились тому, что администрация предприятия общественного питания не сделала выводы после недавнего визита прокуратуры.
- 19 августа сотрудниками управления в отношении предприятий, оказывающих услуги общественного питания, проводилось наблюдение на предмет соблюдения правил поведения в период пандемии, в том числе и на предмет осуществления деятельности после 00:00. В результате установлено, что кафе «Трибуна» проигнорировано требование законодательства. Заведение осуществляло свою деятельность, по данному факту сотрудниками управления возбуждено очередное административное дело по ст.20.6.1 КоАП РФ, - сообщили в управлении потребрынка. - Нарушителю грозит штраф до 300 000 рублей.
Напомним, вечером во вторник, 17 августа, в ходе совместной проверки сотрудники областного управления потребительского рынка и ценовой политики, прокуратуры Советского района и липецкого управления Роспотребнадзора выявили массу нарушений в работе "Трибуны". Надзорными органами возбуждены административные дела. Ведется расследование выявленных нарушений. Прокуратура готовит иск в суд с требованием о приостановлении деятельности "Трибуны"до устранения нарушений по ст.6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».
Всезнающий липчанин
Гость
Инстраграммчик почИтывать надо !
Они