Проверяющие снова заглянули в «Трибуну»

И очень удивились тому, что администрация предприятия общественного питания не сделала выводы после недавнего визита прокуратуры.

Вчера специалисты управления потребрынка и ценовой политики проводили профилактические проверки работы предприятий общественного питания. Во время выезда они установили, что паб "Трибуна" продолжает работать после полуночи в нарушение антиковидного постановления региональной администрации.- 19 августа сотрудниками управления в отношении предприятий, оказывающих услуги общественного питания, проводилось наблюдение на предмет соблюдения правил поведения в период пандемии, в том числе и на предмет осуществления деятельности после 00:00. В результате установлено, что кафе «Трибуна» проигнорировано требование законодательства. Заведение осуществляло свою деятельность, по данному факту сотрудниками управления возбуждено очередное административное дело по ст.20.6.1 КоАП РФ, - сообщили в управлении потребрынка. - Нарушителю грозит штраф до 300 000 рублей.