Общество

сегодня, 13:14

На улице Доватора дорожники приступили к установке бордюров

8 584
#дорожный ремонт #БКАД
На улице Доватора дорожники приступили к установке бордюров

Ремонт дороги должен закончиться к 1 сентября.

Рабочие ООО «Дорожник» устанавливают бордюры  на улице Доватора в Липецке. Дорога на улице ремонтируется в рамках нацпроекта «БКАД».

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После исследования ФАУ «РОСДОРНИИ» стало понятно, что дорожное полотно на улице Доватора от перекрестка с проспектом Победы до перекрестка с улицей Папина находится в ненормативном состоянии. Жители улицы в свою очередь жаловались на плохое состояние тротуаров. Тогда городские власти решили делать ремонт комплексно.

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Уже в июне дорожники сняли с проезжей части верхний слой асфальта и демонтировали тротуары. Сейчас рабочие обустраивают щебеночное основание пешеходных зон и монтируют тротуарные и дорожные бортовые камни. Затем начнется  укладка верхнего слоя асфальта, ремонт ограждения и дорожных знаков, а также нанесение разметки.

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- За 13,5 миллиона рублей ООО «Дорожник» уложит около 5,5 тысячи квадратных метров верхнего покрытия асфальта, около 3,5 тысячи квадратных метров асфальта на тротуарах, по тысяче погонных метров бордюров на автомобильной и пешеходной частях дороги. В зоне пешеходных переходов будут сделаны трапециевидные искусственные неровности, которые обозначат знаки и дорожная разметка. К 31 августа все работы на участке должны быть выполнены. Работа идет графику, - рассказал во время осмотра улицы начальник управления главного смотрителя Липецка Дмитрий Пушилин.

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Еще один объект, который посетил главный смотритель – улица Механизаторов. Здесь в следующем году начнется ремонт участка от проспекта Победы до улицы Папина. 

- Одним лотом будут проторгованы ремонты улицы Зегеля (от площади Плеханова до Петровского спуска, Интерренальной, Плеханова, Желябова и Пролетарской. Стоимость ремонтов составит 350 миллионов рублей. Выигравший контракт подрядчик, начнет работу сразу на всех улицах, заменит асфальт и тротуарную плитку, где она была. Разработанный проект согласован с Высшей школой экономики, он учел все необходимые подъездные пути к домам и объектам, - привел в пример один из масштабных проектов ремонта в рамках «БКАД» Дмитрий Пушилин.

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Всего же, по словам Дмитрия Пушилина, в следующем году по нацпроекту «БКАД» в городе отремонтируют 21 участок улично-дорожной сети: на улицах Интернациональной, Пролетарской, Желябова, Алмазной, Ушинского, Воронежской (до Волгоградской), Коммунистической, 3-е сентября, Плеханова (от одноименной площади до улицы Гагарина), где в том числе выполнят капремонт освещения, Смирнова, 15-й микрорайон, Балмочных, Пожарского, Вавилова, Сливовой, Добровской, Механизаторов (от д.№ 102 по пр. Победы до д. № 27 по Папина), не вошедший в планы ремонта 2021 года отрезок Зегеля (от дома №4 по площади Плеханова до дома № 2 по Зегеля), а также три участка дорог улиц Интернациональной и Зегеля, ведущие к площади Ленина-Соборной.

Как ранее сообщала пресс-служба мэрии, торги по всем объектам пройдут в ближайшее время. Такой подход позволит выполнить работы в максимально сжатые сроки.
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#дорожный ремонт #БКАД

Комментарии (8)

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Таксист

13 минут назад
Зегеля, Плеханова, Интернациональная, Пролетарская, Желябова, и чего, останется? На Ленина пробки будут?
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Премудрый пескарь

21 минуту назад
Можно открывать список проваленных объектов в этом году: ул. Зегеля, ...
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Просто мимо проходил

31 минуту назад
В Липецке "приступили к установке бордюров" стало таким же привычным, как рассвет.
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Геноцидные пенсии

сегодня, 13:49
Бюджетные деньги налогоплательщиков можно пилить и пилить на плитке и бордюрах.
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Как всегда

сегодня, 13:43
Смех да и только никто к 1 сентября ничего не сдаст! Хорошо если до первого снега успеют! А ливневок как не было так и не будет! Схавайте!!!
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гость

сегодня, 13:41
т.н. бордюры на первый взгляд , цементные , короче , ремонт на ремонте и ремонтом погоняет !
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Санек

сегодня, 13:29
На Водопьянова, перекресток с Меркулова, асфальт уже кривой!!!
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А, ливневки???

сегодня, 13:28
И почему бордюрный камень не из гранита...?
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