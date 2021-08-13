На улице Доватора дорожники приступили к установке бордюров

Ремонт дороги должен закончиться к 1 сентября.

Рабочие ООО «Дорожник» устанавливают бордюры на улице Доватора в Липецке. Дорога на улице ремонтируется в рамках нацпроекта «БКАД».После исследования ФАУ «РОСДОРНИИ» стало понятно, что дорожное полотно на улице Доватора от перекрестка с проспектом Победы до перекрестка с улицей Папина находится в ненормативном состоянии. Жители улицы в свою очередь жаловались на плохое состояние тротуаров. Тогда городские власти решили делать ремонт комплексно.Уже в июне дорожники сняли с проезжей части верхний слой асфальта и демонтировали тротуары. Сейчас рабочие обустраивают щебеночное основание пешеходных зон и монтируют тротуарные и дорожные бортовые камни. Затем начнется укладка верхнего слоя асфальта, ремонт ограждения и дорожных знаков, а также нанесение разметки.- За 13,5 миллиона рублей ООО «Дорожник» уложит около 5,5 тысячи квадратных метров верхнего покрытия асфальта, около 3,5 тысячи квадратных метров асфальта на тротуарах, по тысяче погонных метров бордюров на автомобильной и пешеходной частях дороги. В зоне пешеходных переходов будут сделаны трапециевидные искусственные неровности, которые обозначат знаки и дорожная разметка. К 31 августа все работы на участке должны быть выполнены. Работа идет графику, - рассказал во время осмотра улицы начальник управления главного смотрителя Липецка Дмитрий Пушилин.Еще один объект, который посетил главный смотритель – улица Механизаторов. Здесь в следующем году начнется ремонт участка от проспекта Победы до улицы Папина.- Одним лотом будут проторгованы ремонты улицы Зегеля (от площади Плеханова до Петровского спуска, Интерренальной, Плеханова, Желябова и Пролетарской. Стоимость ремонтов составит 350 миллионов рублей. Выигравший контракт подрядчик, начнет работу сразу на всех улицах, заменит асфальт и тротуарную плитку, где она была. Разработанный проект согласован с Высшей школой экономики, он учел все необходимые подъездные пути к домам и объектам, - привел в пример один из масштабных проектов ремонта в рамках «БКАД» Дмитрий Пушилин.Всего же, по словам Дмитрия Пушилина, в следующем году по нацпроекту «БКАД» в городе отремонтируют 21 участок улично-дорожной сети: на улицах Интернациональной, Пролетарской, Желябова, Алмазной, Ушинского, Воронежской (до Волгоградской), Коммунистической, 3-е сентября, Плеханова (от одноименной площади до улицы Гагарина), где в том числе выполнят капремонт освещения, Смирнова, 15-й микрорайон, Балмочных, Пожарского, Вавилова, Сливовой, Добровской, Механизаторов (от д.№ 102 по пр. Победы до д. № 27 по Папина), не вошедший в планы ремонта 2021 года отрезок Зегеля (от дома №4 по площади Плеханова до дома № 2 по Зегеля), а также три участка дорог улиц Интернациональной и Зегеля, ведущие к площади Ленина-Соборной.Как ранее сообщала пресс-служба мэрии, торги по всем объектам пройдут в ближайшее время. Такой подход позволит выполнить работы в максимально сжатые сроки.